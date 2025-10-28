НАЈАВЉУЈУ СЕ ДРАСТИЧНО СТРОЖЕ КАЗНЕ У САОБРАЋАЈУ Да ли ће Србија доћи до нула погинулих?
Нижу се вести о саобраћајним несрећама и незгодама на путевима широм земље, док надлежни најављују строже казне за неодговорне учеснике у саобраћају.
Доцент Саобраћајног факултета у Београду Емир Смаиловић каже за РТС да око десет одсто возача прави прекршаје у саобраћају и да је потребно повећавати казне за сваки поновљени прекршај.
Препрема се нови Закон о безбедности саобраћаја који би, како се најављује, требало да донесе бројна решења и знатно веће казне за прекршаје. Да ли ће то бити довољно да се спречи страдање на путевима и шта као возачи треба да знамо пре него што седнемо за волан?
Емир Смаиловић je, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да је непажња водећи узрок саобраћајних несрећа у Србији и свету, која може бити изазвана неприлагођеном брзином, употребом психоактивних супстанци, алкохолa, као и недостатком искуства и знања младих возача.
"Промене у Закону морају ефикасно да кажњавају возаче који праве проблеме – око десет одсто њих – јер представљају најризичнију групу због понављања прекршаја. Лако их је препознати због досијеа, и треба их санкционисати кроз вишестепени систем, односно увећавати казне за поновљене прекршаје", наводи Смаиловић.
Велика ограничења за пробне дозволе
Према његовим речима, младим возачима ће ограничења бити проширена у фазама до стицања коначне возачке дозволе.
"Ограничења ће им бити постепено укидана кроз безбедно понашање у саобраћају, док ће они који не поштују правила имати продужен период пробне дозволе", објашњава Смаиловић.
На питање да ли су строже казне решење за "нулту визију" – да број погинулих на путевима Србије буде нула, Смаиловић каже да су казне добра мера, али не и једина.
"Потребно је да повећамо ризик од кажњавања уз умерено повећање самих казни. Ризичне возаче треба ефикасније идентификовати и процесуирати. Потребни су бољи мониторинг и чешће контроле", истиче Смаиловић.
Доцент Саобраћајног факултета напомиње да је важно јачати друштвене норме безбедног и културног понашања и промовисати примере добре праксе код ризичних возача.