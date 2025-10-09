overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У кући пронађен прави арсенал! УХАПШЕН НОВОСАЂАНИН У КРАГУЈЕВЦУ Полиција запленила бомбе, муницију, полицијске легитимације…

09.10.2025. 21:35 22:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП
Коментари (0)
да
Фото: МУП

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу ухапсили су С. К. (1977) из Новог Сада, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних направа.

Полиција је 9. октобра, у породичној кући коју користи осумњичени, у једном селу надомак Крагујевца, пронашла и одузела већу количину оружја и муниције.

Одузете су две ручне бомбе, две кутије за ручне бомбе, једна мачета, 5 пиштољских оквира, преко 200 комада пиштољске и пушчане муниције различитог калибра,10 комада чаура, електронске каписле, два мобилна телефона, три полицијске ознаке, службена легитимација МУП-а, два пара службених лисица, једна гас маска, беретка са српским грбом и више комада војне гардеробе. 

да
Фото: МУП

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу.

хапшење хапшење због држања оружја новосађанин
Извор:
Дневник/МУП
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај