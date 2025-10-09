У кући пронађен прави арсенал! УХАПШЕН НОВОСАЂАНИН У КРАГУЈЕВЦУ Полиција запленила бомбе, муницију, полицијске легитимације…
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу ухапсили су С. К. (1977) из Новог Сада, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних направа.
Полиција је 9. октобра, у породичној кући коју користи осумњичени, у једном селу надомак Крагујевца, пронашла и одузела већу количину оружја и муниције.
Одузете су две ручне бомбе, две кутије за ручне бомбе, једна мачета, 5 пиштољских оквира, преко 200 комада пиштољске и пушчане муниције различитог калибра,10 комада чаура, електронске каписле, два мобилна телефона, три полицијске ознаке, службена легитимација МУП-а, два пара службених лисица, једна гас маска, беретка са српским грбом и више комада војне гардеробе.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу.