СТРАШНА НЕСРЕЋА НА ПРУЗИ КОД БАРАЈЕВА! Воз усмртио мушкарца, обустављен саобраћај на линији Београд–Бар

09.10.2025. 21:14 21:24
Дневник
Телеграф
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Тешка трагедија догодила се вечерас у месту Бождаревац код Барајева, где је воз усмртио мушкарца на прузи Београд–Бар.

Око 18 часова у место Бождаревац у Барајеву, на прузи затечено је беживотно тело НН мушког лица, кога је усмртио воз.

Да ли је упитању самоубиство или несрећни случај, показаће истрага.

Железнички саобраћај на прузи Београд-Бар је обустављен.

Вести Хроника
