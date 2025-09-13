overcast clouds
СРБИЈА ПОБЕДИЛА ТУРСКУ И ОВЕРИЛА ОСТАНАК У ДЕЈВИС КУПУ: Иван и Матеј Сабанов донели славље поеном у дублу

13.09.2025. 15:23 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Dubl-Dejvis-kup-Srbija-5-scaled
Фото: ТСС - Никола Младеновић

Тениска репрезентација Србије изборила је останак у Светској групи I Дејвис купа, пошто је у Нишу повела 3:0 против селекције Турске.

Србији је трећи, одлучујући поен донео дубл. Матеј и Иван Сабанов победили су турске тенисере Ергија Киркина и Арду Азкару 4:6, 6:1, 6:4. Меч је трајао један сат и 49 минута.

Тенисери Србије су тријумфом против Турске изборили пласман у квалификације за Завршни турнир Дејвис купа наредне године.

"Једноставно, није исто када играш само за себе и када имаш целу екипу иза себе. Знају кроз шта пролазиш, бодре те, добијаш савете на промени страна и много је лепо било бити део ове репрезентације и освојити одлучујући поен. Били смо део тима и у Данској, али је сада све од првог дана било другачије. Капитен, Кецмановић нас је погурао, извео нас заједно у град и све је дошло на своје место", поручио је Матеј Сабанов после меча, пренео је ТСС.

Dubl-Dejvis-kup-Srbija-3-scaled
Фото: ТСС - Никола Младеновић

Иван Сабанов је изјавио да је сјајно бити део тима Србије.

"Дружили смо се током целе недеље, нисмо само тренирали. Излазили смо, играли Каунтер страјк, у коме је најбољи Хамад Међедовић, па учествовали на паб квизовима, у тиму Земунци по захтеву Стефана Латиновића, а ту је доминирао капитен. Тема су биле америчке серије, а Кецмановић их растура. Сјајно је бити део овог тима и било би лепо да је више таквих годишњих акција", закључио је Иван Сабанов.

Миомир Кецмановић је јуче у првом сингл мечу победио Киркина 6:2, 6:2, док је други бод Србији донео Хамад Међедовић, пошто му је турски тенисер Јанки Ерел предао меч при резултату 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 3:1. 

Преостала два сингл меча у дуелу Србије и Турске требало би да буду одиграна касније данас. Према ранијем распореду, Кецмановић би требало да игра против Ерела, а Међедовић са Киркином.

Међутим, према најави селектора Србије Виктора Троицког уместо Кецмановића играће Бранко Ђурић.

дејвис куп дејвис куп репрезентација дејвис куп тим србије тенисери тенисери србије
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
