СРБИЈА ПОБЕДИЛА ТУРСКУ И ОВЕРИЛА ОСТАНАК У ДЕЈВИС КУПУ: Иван и Матеј Сабанов донели славље поеном у дублу
Тениска репрезентација Србије изборила је останак у Светској групи I Дејвис купа, пошто је у Нишу повела 3:0 против селекције Турске.
Србији је трећи, одлучујући поен донео дубл. Матеј и Иван Сабанов победили су турске тенисере Ергија Киркина и Арду Азкару 4:6, 6:1, 6:4. Меч је трајао један сат и 49 минута.
Тенисери Србије су тријумфом против Турске изборили пласман у квалификације за Завршни турнир Дејвис купа наредне године.
"Једноставно, није исто када играш само за себе и када имаш целу екипу иза себе. Знају кроз шта пролазиш, бодре те, добијаш савете на промени страна и много је лепо било бити део ове репрезентације и освојити одлучујући поен. Били смо део тима и у Данској, али је сада све од првог дана било другачије. Капитен, Кецмановић нас је погурао, извео нас заједно у град и све је дошло на своје место", поручио је Матеј Сабанов после меча, пренео је ТСС.
Иван Сабанов је изјавио да је сјајно бити део тима Србије.
"Дружили смо се током целе недеље, нисмо само тренирали. Излазили смо, играли Каунтер страјк, у коме је најбољи Хамад Међедовић, па учествовали на паб квизовима, у тиму Земунци по захтеву Стефана Латиновића, а ту је доминирао капитен. Тема су биле америчке серије, а Кецмановић их растура. Сјајно је бити део овог тима и било би лепо да је више таквих годишњих акција", закључио је Иван Сабанов.
Миомир Кецмановић је јуче у првом сингл мечу победио Киркина 6:2, 6:2, док је други бод Србији донео Хамад Међедовић, пошто му је турски тенисер Јанки Ерел предао меч при резултату 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 3:1.
Преостала два сингл меча у дуелу Србије и Турске требало би да буду одиграна касније данас. Према ранијем распореду, Кецмановић би требало да игра против Ерела, а Међедовић са Киркином.
Међутим, према најави селектора Србије Виктора Троицког уместо Кецмановића играће Бранко Ђурић.