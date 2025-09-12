КЕЦМАНОВИЋ ЗА ВОЂСТВО СРБИЈЕ: Очекивана победа над Турчином у Нишу
Српски тенисер Миомир Кецмановић победио је Турчина Ергија Киркина резултатом 2:0 (6:2, 6:2) у мечу Светске групе 1 Дејвис Купа.
Кецмановић, 47. на АТП листи, лако је савладао 479. на свету, а питање победника није се постављало ниједног тренутка.
Победу ће у дуелу Србије и Турске остварити селекција која прва стигне до три бода, Србија сад води 1:0.
Бољи из меча Србија - Турска ће у јануару играти меч плеј-офа за повратак у елитно друштво.