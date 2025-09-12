clear sky
27°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КЕЦМАНОВИЋ ЗА ВОЂСТВО СРБИЈЕ: Очекивана победа над Турчином у Нишу

12.09.2025. 18:14 18:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ТСС - Никола Младеновић

Српски тенисер Миомир Кецмановић победио је Турчина Ергија Киркина резултатом 2:0 (6:2, 6:2) у мечу Светске групе 1 Дејвис Купа.

Кецмановић, 47. на АТП листи, лако је савладао 479. на свету, а питање победника није се постављало ниједног тренутка.

Победу ће у дуелу Србије и Турске остварити селекција која прва стигне до три бода, Србија сад води 1:0. 

Бољи из меча Србија - Турска ће у јануару играти меч плеј-офа за повратак у елитно друштво. 

миомир кецмановић дејвис куп
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај