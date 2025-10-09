ОПАСНО ЗА ДЕЦУ! Пепко хитно ПОВЛАЧИ дечије посуђе због ризика од ТРОВАЊА ОЛОВОМ
Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче да субјект ПЕПКО CROATIA д.о.о. из предострожности опозива дечије посуђе са мотивом "Патролне шапе", због миграције тешког метала олова.
У питању су производи ПЛУ 620733 керамичка шоља (Ceramic mug 230 мл. лиц. Paw Patrol KIDS), керамичка чинија (ПЛУ 620734 Ceramic bowl 540 мл. лиц. Paw Patrol KIDS) и ПЛУ 620736 керамички тањир (Ceramic plate 19 цм лиц. Paw Patrol KIDS).
Производ није у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 1935/2004 Европског парламента и Савета од 27. октобра 2004. о материјалима и предметима који долазе у додир са храном и стављању ван снаге директива 80/590/ЕЕЗ и 89/109/ЕЕЗ.
Последице тровања оловом
Тровање оловом посебно је опасно за децу, јер се њихов организам још развија и много брже апсорбује овај тешки метал него код одраслих. И минималне количине олова могу изазвати озбиљна оштећења мозга и нервног система, што доводи до проблема са учењем, пажњом, говором и понашањем. Дуготрајна изложеност може успорити раст, оштетити слух и изазвати трајне неуролошке последице. Како тело детета не може лако да избаци олово, оно се временом накупља у костима и органима, повећавајући ризик од хроничних здравствених проблема. Управо зато је важно да производи намењени деци, попут посуђа или играчака, буду строго контролисани и безбедни за употребу.
Подаци о производу:
Добављач: PEPCO Поланд Сп з о.о, Пољска
Малопродаја: PEPCO