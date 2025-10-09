overcast clouds
ОПАСНО ЗА ДЕЦУ! Пепко хитно ПОВЛАЧИ дечије посуђе због ризика од ТРОВАЊА ОЛОВОМ

09.10.2025. 17:38 17:46
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф Бизнис)
Фото: freepik, ilustracija

Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче да субјект ПЕПКО CROATIA д.о.о. из предострожности опозива дечије посуђе са мотивом "Патролне шапе", због миграције тешког метала олова.

У питању су производи ПЛУ 620733 керамичка шоља (Ceramic mug 230 мл. лиц. Paw Patrol KIDS), керамичка чинија (ПЛУ 620734 Ceramic bowl 540 мл. лиц. Paw Patrol KIDS) и ПЛУ 620736 керамички тањир (Ceramic plate 19 цм лиц. Paw Patrol KIDS).

Производ није у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 1935/2004 Европског парламента и Савета од 27. октобра 2004. о материјалима и предметима који долазе у додир са храном и стављању ван снаге директива 80/590/ЕЕЗ и 89/109/ЕЕЗ.

Последице тровања оловом

да
Фото: printscreen / hapih.hr

Тровање оловом посебно је опасно за децу, јер се њихов организам још развија и много брже апсорбује овај тешки метал него код одраслих. И минималне количине олова могу изазвати озбиљна оштећења мозга и нервног система, што доводи до проблема са учењем, пажњом, говором и понашањем. Дуготрајна изложеност може успорити раст, оштетити слух и изазвати трајне неуролошке последице. Како тело детета не може лако да избаци олово, оно се временом накупља у костима и органима, повећавајући ризик од хроничних здравствених проблема. Управо зато је важно да производи намењени деци, попут посуђа или играчака, буду строго контролисани и безбедни за употребу.

Подаци о производу:

Добављач: PEPCO Поланд Сп з о.о, Пољска

Малопродаја: PEPCO 
Croatia д.о.о., Загреб

 

