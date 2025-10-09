АНДРЕЈ РАЧУНА НАЈБРЖЕ НА СВЕТУ! Дечак из Србије освојио златну медаљу на светском првенству у менталном рачунању
На управо одржаном јуниорском светском првенству у менталном рачунању у Немачкој, у Билефелду (Junior Mental Calculation World Championship), које је окупило најбистрије такмичаре широм света, дечак Андреј Живановић освојио је прво место и златну медаљу у јуниорској категорији, тиме наставио победничку традицију на међународној сцени.
Андреј Живановић, je ученик београдске Основне школе „Вук Караџић“ у Сремчици.
Он није новајлија у Билефелду, јер је својим већ трећим наступом, постао права звезда и ветеран, чије име изазива поштовање међу организаторима и другим такмичарима. Он је један од оних такмичара који је својим доследним успесима изградио репутацију, јер је његов пут обележен бројним медаљама, што је незамислив успех за такмичара његових година. Андреј је на претходним шампионатима већ освајао прва и друга места у својој старосној категорији.
Ови резултати нису случајни; они су плод дугогодишњег марљивог рада, вежбања и изузетне посвећености. Раније освајање титуле светског првака на овом престижном такмичењу говоре о његовој вештини брзог рачунања и изузетној концентрацији.
Способност рачунања брже од калкулатора
Светско јуниорско првенство у менталном рачунању се одржава сваке године, као врхунски догађај који окупља најталентованију децу из читавог света, чије способности рачунања су брже и од самог калкулатора. Ово није обично такмичење из математике, већ изазов који захтева највише умне моћи, у којем се учесници, обично старости од 5 до 15 година, боре за титулу најбољег живог менталног рачунара на планети.
И ове године, учесници су се такмичили у дисциплинама које захтевају изванредну менталну агилност: брзо рачунање дугих низова бројева, сложено множење и дељење, али и многе друге проблемске задатке попут израчунавања кубног корена и квадрата, чиниоца броја или израчунавања календара…
Андреј је своје вештине усавршавао у школи "Малац Генијалац", код учитељице Јелене Игњатовић. Иначе, ова школа је позната по свом систематском приступу подучавања интелектуалних вештина, одржавању међународних олимпијада знања и припремању ученика за такмичења највишег нивоа.
Ове године, Андреј није једини представник из наше земље. Тодор Дамњановић из Обреновца, се такође придружио екипи, показујући да је Србија постала расадник талента у овој области. Њихово учешће и успеси су доказ да су границе врхунског успеха достижне, те да се вредним радом и залагањем могу постићи светски резултати.