СПРЕМИТЕ КИШОБРАНЕ! Поново нас чекају пљускови! РХМЗ упозорава: ОВИ ДЕЛОВИ Србије биће први на удару НЕВРЕМЕНА

09.10.2025. 16:07 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews.rs/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) објавио је данас најновију прогнозу  у којој се наводи да ће ново пролазно наоблачење средином дана захватити Војводину, док ће се у другом делу дана проширити на остале крајеве наше земље.

Киша и пљускови се очекују увече и у току ноћи и то у северним, западним и централним пределима наше земље.

Наводи се да се очекује слаб и умерен ветар и то на истоку Србије. 

Највиша температура ће бити од 16 до 20 степени.

У петак на северу Србије пре подне претежно сунчано, после подне и увече пролазно наоблачење. У осталим пределима умерено и потпуно облачно, местимично са слабом, краткотрајном кишом и то ујутру, током преподнева још понегде у брдско-планинским пределима, и поново током ноћи између петка и суботе.

Ветар слаб и умерен, западни и северозападни, на истоку и северу землје повремено јак. Најнижа температура од шест до 13 степени, а највиша од 17 до 21 степен.

да
Фото: freepik, ilustracija

Време за викенд

За викенд и почетком следеће седмице задржаће се променлјиво и топло време, до понеделјка у већини места уз највишу дневну температуру од 17 до 20 степени, а од уторка температура у мањем паду.

Слаба пролазна киша очекује се у суботу ујутру и пре подне понегде у брдско-планинским пределима, а почетком следеће седмице понегде и у осталим пределима, пише на крају РХМЗ прогнозе.

