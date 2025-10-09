СПРЕМИТЕ КИШОБРАНЕ! Поново нас чекају пљускови! РХМЗ упозорава: ОВИ ДЕЛОВИ Србије биће први на удару НЕВРЕМЕНА
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) објавио је данас најновију прогнозу у којој се наводи да ће ново пролазно наоблачење средином дана захватити Војводину, док ће се у другом делу дана проширити на остале крајеве наше земље.
Киша и пљускови се очекују увече и у току ноћи и то у северним, западним и централним пределима наше земље.
Наводи се да се очекује слаб и умерен ветар и то на истоку Србије.
Највиша температура ће бити од 16 до 20 степени.
У петак на северу Србије пре подне претежно сунчано, после подне и увече пролазно наоблачење. У осталим пределима умерено и потпуно облачно, местимично са слабом, краткотрајном кишом и то ујутру, током преподнева још понегде у брдско-планинским пределима, и поново током ноћи између петка и суботе.
Ветар слаб и умерен, западни и северозападни, на истоку и северу землје повремено јак. Најнижа температура од шест до 13 степени, а највиша од 17 до 21 степен.
Време за викенд
За викенд и почетком следеће седмице задржаће се променлјиво и топло време, до понеделјка у већини места уз највишу дневну температуру од 17 до 20 степени, а од уторка температура у мањем паду.
Слаба пролазна киша очекује се у суботу ујутру и пре подне понегде у брдско-планинским пределима, а почетком следеће седмице понегде и у осталим пределима, пише на крају РХМЗ прогнозе.