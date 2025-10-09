overcast clouds
(ФОТО) ДОБРОВОЉЦИ УСПЕШНО САВЛАДАЛИ ОБУКУ Војска Србије добила нову генерацију војника

09.10.2025. 17:49 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vojska
Фото: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE

У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору и Лесковцу реализована је провера основне индивидуалне обучености војника који су добровољно служење војног рока започели у септембру ове године, саопштило је данас Министарство одбране.

Како се наводи у саопштењу, то је прво вредновање обучености најмлађе генерације војника, спроведено ради утврђивања њихове оспособљености за самостално извођење тактичких радњи и поступака на бојишту, правилно руковање наоружањем и војном опремом, обављање дужности органа унутрашње службе, као и службе обезбеђења објеката.

Од војника на провери је тражено да решавају тактичке задатке, за које је било неопходно да примене знања и вештине стечене у претходних месец и по дана обуке.

vojska
Фото: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE

"Постигнути резултати говоре да су они у потпуности савладали захтеване стандарде обучености. У наставку служења војног рока, војници ће се у центрима за специјалистичку обуку оспособљавати за употребу борбених средстава и војне опреме свог рода, односно службе, како би се припремили за завршну фазу, колективну обуку у јединицама Војске Србије", додаје се у саопштењу.

Из министарства су навели да је за војнике који су заинтересовани за пријем у професионалну војну службу отворена могућност да се за то пријаве већ сада, како би благовремено прошли прописану процедуру и стекли услове да одмах по завршетку војног рока стану у строј професионалних припадника Војске Србије.

војска србије обука обука војника сомбор Лесковац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
