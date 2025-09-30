overcast clouds
ДВЕ МОЋНЕ АРМИЈЕ ЗАЈЕДНО ВЕЖБАЛЕ Српска и мађарска војска на Пасуљанским ливадама изводе тактичке вежбе

30.09.2025. 17:24 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Министарство одбране Републике Србије
Коментари (0)
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

На полигону „Пасуљанске ливаде“ јуче је почела тактичка вежба „Комшије 25“, коју заједнички изводе припадници Војске Србије и Мађарске војске.

Циљ вежбе, која траје до 7. октобра, је унапређење оспособљености за планирање и извођење операција мултинационалних снага и организовање садејства и сарадње, уз јачање међусобног поверења и размену искустава.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Током вишедневног боравка на терену, припадници Прве бригаде копнене војске и 30. механизоване пешадијске бригаде Мађарске војске увежбаваће борбене радње и поступке приликом ангажовања у операцијама на тактичком нивоу, уз употребу савремених борбених возила и средстава за извиђање и прикупљање обавештајних података. Извођење марша са преласком у напад, контрола територије, претрес терена и медицинска евакуација, само су део активности предвиђених сценаријом вежбе.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Ово је 10. по реду заједничка вежба припадника Војске Србије и Мађарске војске под називом „Комшије“.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Осим унапређења војно-војне сарадње и укупних билатералних односа двеју земаља, значај вежбе огледа се и у подизању капацитета за планирање, организовање и извођење међународних вежби и способности јединица Војске Србије за ангажовање у мировним операцијама.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије
Војска Србије војска мађарске
Извор:
Дневник/Министарство одбране Републике Србије
Пише:
Дневник
Вести Друштво
