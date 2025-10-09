МЛАДИЋ НЕСТАО НА ПУТУ КА СУБОТИЦИ, ПОСЛЕДЊИ ПУТ ВИЂЕН НА ГРАНИЦИ С ЦРНОМ ГОРОМ Ако га препознате, јавите полицији: висок је 190 цм, тежак 84 кг и има кестењасту косу
09.10.2025. 15:00 15:03
Атила Вукоманов нестао је 26. септембра 2025. године, а последњи пут је виђен два дана раније када је пешице прешао гранични прелаз Гостун на граници Србије и Црне Горе.
Према информацијама објављеним на страници „Нестали Србија“, са мајком је последњи пут био у контакту 26. септембра путем апликације WhatsApp.
– Атила је требало да настави пут ка Суботици, али се тог дана губи сваки траг о његовом кретању. Нестали мушкарац је висок 190 центиметара, тежак 84 килограма и има кестењасту косу – наводи се на сајту „Нестали Србија”.
Уколико неко има било какве информације о његовом кретању или га примети, апелује се да одмах обавести полицију. Више детаља доступно је на сајту nestalisrbija.rs.