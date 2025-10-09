ОГЛАСИЛА СЕ НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ: Овако ће НИС-а да послује у условима санкција Министарства финансија САД
Компанија НИС обавештава јавност да компанији до сада није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање.
Од тренутка листирања компаније на СДН (Specially Designated Nationals) листи у јануару, НИС пажљиво прати ситуацију и настоји да прилагоди своје пословање новонасталим околностима. Приоритети, као и до сада, остају редовно снабдевање домаћег тржишта нафтним деривата, као и очување социјалне стабилности запослених. НИС је обезбедио довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдевене свим врстама нафтних деривата.
У случају престанка функционисања иностраних платних картица (Master card, Visa), плаћање на бензинским станицама ће бити могуће домаћом „Дина“ картицом, готовином, као и методом „ИПС покажи“. Коришћење и плаћање „Са нама на путу“, Агро и Такси картицама ће бити доступно без прекида. Што се тиче велепродаје, такође је обезбеђен несметани платни промет у динарима и НИС са своје стране остаје поуздан партнер и спреман да испуни све уговорне обавезе према пословним партнерима, укључујући корпоративне клијенте и велике купце. Платне картице корпоративних купаца функционишу несметано.
У сарадњи са партнерима, Владом Републике Србије и акционарима, НИС ради на превазилажењу ове ситуације. НИС наставља сарадњу и са Министарством финансија САД на захтеву за уклањање са СДН листе који је компанија иницијално поднела 14. марта, а допунила 28. септембра текуће године. Делистирање представља дуготрајан и комплексан процес.
Компанија наставља да пажљиво прати актуелну ситуацију и о свим новим околностима које могу утицати на пословање НИС ће благовремено обавестити јавност.