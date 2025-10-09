overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА УБЕДЉИВО НАДИГРАЛА ПАРТИЗАН у Првенству Србије

09.10.2025. 10:20 10:22
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
amliaeva FPHO1568
Фото: Ирина Амлиаева, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине забележиле су и трећу победу у Првенству Србије.

Изабранице Слађане Дрезгић су после Палилуле и Црвене звезде у А групи убедљиво надиграле и Партизан са 21:10. Новосађанке су тако показале да ће и ове сезоне бити главни кандидат за освајање титуле.

Већ у првој деоници било је јасно ко ће славити у овом дуелу, само је било питање са којом разликом. На полувремену Војводина је водила са 15:4, а онда је у другом делу попустила гас, па је Партизан успео мало да ублажи убедљив пораз.

Партизан - Војводина 10:21 (2:8, 2:7, 2:2, 4:4)

БЕОГРАД: Базен Бањица. Судије: Илић и Миловановић.

ПАРТИЗАН: Карличић, Јанићијевић, Трмчич 3, Кристи, Илић, Келетис, Милосављевић, Милићевић, Ајсарновић, Андјелковић 1, Цветковић 1, Мијаиновић, Настић 5.

ВОЈВОДИНА: Ђурић, Швец 2, Лукић 1, Пејић 1, Ковачевић, Амлиаева 5, Станишић, Попов 1, Савченко 4, Жагар 2, Сетуија 3, Моћан 2, Андрић.

Г. М.

А група

Треће коло: Партизан - Војводина 10:21, Црвена звезда - Палилула 8:9.

1. Војводина  3          3          0          0          0          62:21   9

2. Палилула   3          2          0          1          0          29:36   6

3. Ц. звезда     3          1          0          2          0          31:39   3

4. Партизан    3          0          0          3          0          27:53   0

вк војводина Вошин кутак првенство србије Првенство Србије за ватерполисткиње
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ ПАРТИЗАНУ: Новосађанке фаворити
natalija-corda

ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ ПАРТИЗАНУ: Новосађанке фаворити

07.10.2025. 13:57 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај