ВОЈВОДИНА УБЕДЉИВО НАДИГРАЛА ПАРТИЗАН у Првенству Србије
Ватерполисткиње Војводине забележиле су и трећу победу у Првенству Србије.
Изабранице Слађане Дрезгић су после Палилуле и Црвене звезде у А групи убедљиво надиграле и Партизан са 21:10. Новосађанке су тако показале да ће и ове сезоне бити главни кандидат за освајање титуле.
Већ у првој деоници било је јасно ко ће славити у овом дуелу, само је било питање са којом разликом. На полувремену Војводина је водила са 15:4, а онда је у другом делу попустила гас, па је Партизан успео мало да ублажи убедљив пораз.
Партизан - Војводина 10:21 (2:8, 2:7, 2:2, 4:4)
БЕОГРАД: Базен Бањица. Судије: Илић и Миловановић.
ПАРТИЗАН: Карличић, Јанићијевић, Трмчич 3, Кристи, Илић, Келетис, Милосављевић, Милићевић, Ајсарновић, Андјелковић 1, Цветковић 1, Мијаиновић, Настић 5.
ВОЈВОДИНА: Ђурић, Швец 2, Лукић 1, Пејић 1, Ковачевић, Амлиаева 5, Станишић, Попов 1, Савченко 4, Жагар 2, Сетуија 3, Моћан 2, Андрић.
Г. М.
А група
Треће коло: Партизан - Војводина 10:21, Црвена звезда - Палилула 8:9.
1. Војводина 3 3 0 0 0 62:21 9
2. Палилула 3 2 0 1 0 29:36 6
3. Ц. звезда 3 1 0 2 0 31:39 3
4. Партизан 3 0 0 3 0 27:53 0