ШКОЛА КЛИЗАЊА ПОЧИЊЕ НА СПЕНСУ Број деце, од 4 до 12 година, је ограничен ЕВО КАД СУ ТЕРМИНИ

Организатиор школице је Клизачки клуб ,,Војводина“

Осам наставних часова је у питању, а термини су зторак и четвртак: 8,15 - 9,15 / 17.00- 18,00, као и субота: 8,45 - 9,40

Курс траје од 11 до 30. октобра и кошта4.500,00 динара.



Уплата се врши код тренера у термину курса у холу Ледене дворане

Број полазника, деца од 4 до 12 година, је ограничен.