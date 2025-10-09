ШКОЛА КЛИЗАЊА ПОЧИЊЕ НА СПЕНСУ Број деце, од 4 до 12 година, је ограничен ЕВО КАД СУ ТЕРМИНИ
09.10.2025. 10:06 10:19
Коментари (0)
У Јавном предузећу ,,Спортски и пословни центар Војводина“ почиње упис у нови циклус школе клизања и уметничког клизања.
Организатиор школице је Клизачки клуб ,,Војводина“
Осам наставних часова је у питању, а термини су зторак и четвртак: 8,15 - 9,15 / 17.00- 18,00, као и субота: 8,45 - 9,40
Курс траје од 11 до 30. октобра и кошта4.500,00 динара.
Уплата се врши код тренера у термину курса у холу Ледене дворане
Број полазника, деца од 4 до 12 година, је ограничен.