overcast clouds
12°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШКОЛА КЛИЗАЊА ПОЧИЊЕ НА СПЕНСУ Број деце, од 4 до 12 година, је ограничен ЕВО КАД СУ ТЕРМИНИ

09.10.2025. 10:06 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
клизање
Фото: Канва

У Јавном предузећу ,,Спортски и пословни центар Војводина“ почиње упис у нови циклус школе клизања и уметничког клизања.

Организатиор школице је Клизачки клуб ,,Војводина“ 

Осам наставних часова је у питању, а термини су зторак и четвртак: 8,15 - 9,15 / 17.00- 18,00, као и субота: 8,45 - 9,40

Курс траје од 11 до 30. октобра и кошта4.500,00 динара.

Уплата се врши код тренера у термину курса у холу Ледене дворане

Број полазника, деца од 4 до 12 година, је ограничен.

клизање спенс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај