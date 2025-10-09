overcast clouds
ЧЕТВРТФИНАЛЕ МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ Ђоковић игра од 12.30 часова против Бергса

ШАНГАЈ: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас од 12.30 часова по централноевропском времену против Белгијанца Зизуа Бергса у четвртфиналу Мастерса у Шангају.

Ђоковић је пети тенисер света, док се Бергс налази на 44. месту АТП листе. Српски и белгијски тенисер се до сада нису састајали.

Победник меча Ђоковић - Бергс играће у полуфиналу са бољим из дуела између Данца Холгера Рунеа и Валентина Вашероа из Монака.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

