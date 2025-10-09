overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ВИДЕО) ДОК НИЈЕ БИЛО АУТОПЕРИОНИЦА, НОВОСАЂАНИ КОЛА ПРАЛИ И НА РИБАРСКОМ ОСТРВУ У ДУНАВУ! Стари снимак изненадио све, а откривено и који ПАРК је био оаза за ову породичну забаву

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
pranje automobila
Фото: Screenshot Instagram rtvvojvodine

Самоуслужне аутопе¬рионице као концепт нису били широко заступљене до пре 15 година. Људи су се сналазили са сунђером, кофом воде и детерџентом у свом дворишту, а то је постојала и забава за сву децу из улице.

У Новом Саду, прва права самоуслужна перионица за возила, отворена је 2007. године, а ево како су се деценијама пре тога суграђани сналазили. 

Снимак РТВ-а показује да су породице, које нису имале своја дворишта, четвороточкаше прали на Рибарском острву захватајућу дунавску воду.

Све је било бесплатно, а нико није правио проблеме. За све је било места, није морало да се чека у реду за хигијену свог "породичног љубимца".

Овај видео привукао је много коментара, а један од корисника друштвених мрежа открио је да су се возила прала и на паркингу код Лиманског парка у Шекспировој улици, узимајући воду са чесме у парку.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
