(ВИДЕО) ДОК НИЈЕ БИЛО АУТОПЕРИОНИЦА, НОВОСАЂАНИ КОЛА ПРАЛИ И НА РИБАРСКОМ ОСТРВУ У ДУНАВУ! Стари снимак изненадио све, а откривено и који ПАРК је био оаза за ову породичну забаву
Самоуслужне аутопе¬рионице као концепт нису били широко заступљене до пре 15 година. Људи су се сналазили са сунђером, кофом воде и детерџентом у свом дворишту, а то је постојала и забава за сву децу из улице.
У Новом Саду, прва права самоуслужна перионица за возила, отворена је 2007. године, а ево како су се деценијама пре тога суграђани сналазили.
Снимак РТВ-а показује да су породице, које нису имале своја дворишта, четвороточкаше прали на Рибарском острву захватајућу дунавску воду.
Све је било бесплатно, а нико није правио проблеме. За све је било места, није морало да се чека у реду за хигијену свог "породичног љубимца".
Овај видео привукао је много коментара, а један од корисника друштвених мрежа открио је да су се возила прала и на паркингу код Лиманског парка у Шекспировој улици, узимајући воду са чесме у парку.