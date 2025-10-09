СЕЛО НАДОМАК ЗРЕЊАНИНА ОСТАЈЕ БЕЗ ВОДЕ Санација квара на мрежи потрајаће неколико сати

ЈКП „Водовод и канализација“ из Зрењанина је најавило да ће данас, 9. октобра, од 10 часова, изводити радове на санацији квара на водоводној мрежи у улици Иве Лоле Рибара 130 у Меленцима.

Због тога ће доћи до прекида водоснабдевања у овом селу.

Према тренутној процени са терена, радови на санацији квара требало би да потрају неколико часова, а прецизније време знаће се након раскопавања терена и приступа самом месту квара.

„Убрзо након окончања радова доћи ће до нормализације водоснабдевања у Меленцима“, саопштило је ЈКП „Водовод и канализација“ и захвалило се на стрпљењу и разумевању свим мештанима Меленаца који ће бити без воде до завршетка радова на отклањању квара на водоводној мрежи.