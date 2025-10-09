overcast clouds
11°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕЛО НАДОМАК ЗРЕЊАНИНА ОСТАЈЕ БЕЗ ВОДЕ Санација квара на мрежи потрајаће неколико сати

09.10.2025. 09:20 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

ЈКП „Водовод и канализација“ из Зрењанина је најавило да ће данас, 9. октобра, од 10 часова, изводити радове на санацији квара на водоводној мрежи у улици Иве Лоле Рибара 130 у Меленцима.

Због тога ће доћи до прекида водоснабдевања у овом селу.

Према тренутној процени са терена, радови на санацији квара требало би да потрају неколико часова, а прецизније време знаће се након раскопавања терена и приступа самом месту квара.

„Убрзо након окончања радова доћи ће до нормализације водоснабдевања у Меленцима“, саопштило је ЈКП „Водовод и канализација“ и захвалило се на стрпљењу и разумевању свим мештанима Меленаца који ће бити без воде до завршетка радова на отклањању квара на водоводној мрежи.

меленци санација водовод
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај