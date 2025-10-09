У СЕЛИМА ОПШТИНЕ ВРБАС ОДНОСИ СЕ КАБАСТИ ОТПАД Бесплатна акција „Чистоће” траје од 13. до 17. октобра ОВО ЈЕ РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА
Након што је прошлог викенда кабасти отпад однети из самог Врбаса, бесплатна акција „Чистоће” наставиће се по селима врбаске општине од 13. до 17. октобра.
Сличне акције у врбаској општини спроводе се више од 30 година с циљем да се спречи настанак дивљих депонија.
У Врбасу је током ове акције сакупљено 600 кубика кабастог отпада, потврдио је Младен Павловић из ПЈ „Чистоћа“.
У понедељак ће се носити отпад из Савиног Села, у уторак из Равног Села. Среда је планирана за Змајево, а 16. октобар за Бачко Добро Поље. Последњег дана акције, у петак, комуналци ће бити у Куцури.