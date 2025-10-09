overcast clouds
У СЕЛИМА ОПШТИНЕ ВРБАС ОДНОСИ СЕ КАБАСТИ ОТПАД Бесплатна акција „Чистоће” траје од 13. до 17. октобра ОВО ЈЕ РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
општина врбас
Фото: Општина Врбас

Након што је прошлог викенда кабасти отпад однети из самог Врбаса, бесплатна акција „Чистоће” наставиће се по селима врбаске општине од 13. до 17. октобра.

Сличне акције у врбаској општини спроводе се више од 30 година с циљем да се спречи настанак дивљих депонија. 

У Врбасу је током ове акције сакупљено 600 кубика кабастог отпада, потврдио је Младен Павловић из ПЈ „Чистоћа“. 

У понедељак ће се носити отпад из Савиног Села, у уторак из Равног Села. Среда је планирана за Змајево, а 16. октобар за Бачко Добро Поље. Последњег дана акције, у петак, комуналци ће бити у Куцури. 

Врбас
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
