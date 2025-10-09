overcast clouds
11°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У НОВОМ БЕЧЕЈУ Дела уметника из Републике Српске и Србије биће приказана и у Новом Саду

09.10.2025. 09:39 09:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / М.Б.
Коментари (0)
слика
Фото: Приватна архива

Девети пут, а други пут за редом одржана у Новом Бечеју одржана је ликовна колонија „Путевима предака”, у организацији новосадског удружења „Српски крајеви”.

Окупило се 20 сликара из Србије и Републике Српске који су радили у Дому културе. Међу њима био је и академски сликар и конзерватор Ђура Радишић из НовогСада. Насликао је портрет БосиљкеГлавашки, девојке из Врањава(дела Новог Бечеја) с почетка прошлог века, а делу је дао назив „Панонска лепотица”.

- Она је била удата за Милића Секулића из Кумана, села у ком сам рођен,  тако да дилеме око избора теме код мене није било – истичеРадишић.

Осим на изложби у Новом Бечеју, организованој после завршетка колоније, дела уметника настала овом приликом, биће приказана и у Новом Саду.

нови бечеј
Извор:
Дневник / М.Б.
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај