ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У НОВОМ БЕЧЕЈУ Дела уметника из Републике Српске и Србије биће приказана и у Новом Саду
09.10.2025. 09:39 09:43
Девети пут, а други пут за редом одржана у Новом Бечеју одржана је ликовна колонија „Путевима предака”, у организацији новосадског удружења „Српски крајеви”.
Окупило се 20 сликара из Србије и Републике Српске који су радили у Дому културе. Међу њима био је и академски сликар и конзерватор Ђура Радишић из НовогСада. Насликао је портрет БосиљкеГлавашки, девојке из Врањава(дела Новог Бечеја) с почетка прошлог века, а делу је дао назив „Панонска лепотица”.
- Она је била удата за Милића Секулића из Кумана, села у ком сам рођен, тако да дилеме око избора теме код мене није било – истичеРадишић.
Осим на изложби у Новом Бечеју, организованој после завршетка колоније, дела уметника настала овом приликом, биће приказана и у Новом Саду.