ТРЕЋЕ КОЛO ЕВРОЛИГЕ Кошаркаши Партизана вечерас дочекују Ефес Игора Кокошкова
БЕОГРАД: Кошаркаши Партизана дочекаће вечерас од 20.30 часова у Београдској арени екипу Ефеса у трећем колу Евролиге.
"Ефес има изузетно велики квалитет. Игор Кокошков се вратио у европску кошарку и одмах се види његов препознатљив рукопис у игри тима. То се огледа у начину на који екипа функционише и у томе како он успева да сваку ситуацију окрене у корист свог тима. Имају врло корисне играче и у стартној петорци и на клупи као и тренутно најефикаснијег стрелца, Џордана Лојда", рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић уочи дуела са Ефесом.
"Такође, ту су и два висока играча потпуно различитих стилова, што их чини додатно захтевним противником. Све су то ствари које смо детаљно анализирали и на које смо се припремили. Још једном понављам: морамо остати максимално сконцентрисани до последње секунде, јер су то кључни моменти ако желимо да победимо", додао је тренер Партизана.
Кошаркаши Партизана и Ефеса су у прва два кола Евролиге забележили по победу и пораз.
"Партизан има заиста невероватну базу навијача и атмосферу. Имају једног од најбољих тренера у Европи и квалитетан тим. Довели су доста нових кошаркаша, али су задржали битне играче из прошле сезоне. Знамо да ће бити тешка утакмица, али фокус је да ми одиграмо добро. До сада смо заједно одиграли само четири утакмице, још смо нов тим", рекао је тренер Ефеса Игор Кокошков.