09.10.2025.
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА НАСТАЛИХ У ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ Европски Амазон у објективу Јарослава Папа

09.10.2025. 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
уг подунав бачки моноштор
Фото: уг подунав бачки моноштор

Као својеврсна заоставштина једне од легенди нашег листа, дугогодишњег фотографа и уредника фотографије „Дневника“ Јарослава Папа, који је светску славу заслужио својим снимцима природе, у Музеју Војводине у Новом Саду уприличена је изложба „Моноштор - европски Амазон”.

Реч је о 60  фотографија насталих на простору Бачког Моноштора и Горњег Подунавља које су новосадски фотографи снимили током овогодишњег фото-сафарија, који и носи име Јарослава Папа.

На свечаном отварању говорио је Дарко Дозет, председник Фото-асоцијације Војводине, који је и представио све колеге фотографе чије су фотографије изложене, док је Татјана Бугарски, виши кустос и етнолог Музеја Војводине, говорила о досадашњој сарадњи у области културног наслеђа Бачког Моноштора. У име Удружења грађана „Подунав“, као једног од организатора ове манифестације присутне је поздравила Зденка Митић, истакнувши значај фото сафарија за Бачки Моноштор. 

На овогодишњем, шестом фото-сафарију, учествовало је десет фотографа различитих генерација који су, поред природе, снимали и обичаје и културу села познатог под називом „село на седам Дунава”. Фотографско окупљање одржано је у склопу пројекта „Моноштор - траговима будућности”, који је подржала Фондација „Сидро”, а организатори су Фото-асоцијација Војводине и Удружење грађана „Подунав”, уз логистичку подршку „Војводинашума”.

фотографије бачки моноштор
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
