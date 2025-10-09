БИГ БЕНД РТВ СЛОВЕНИЈЕ НА НОВОСАДСКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ Препознатљив звук једног од најцењенијих оркестара у Европи
Публика овогодишњег џез фестивала у Новом Саду имаће привилегију да чује један од најстаријих и најцењенијих оркестара у Европи Биг бенд Радио-телевизије Словеније, који ће наступити у петак, 10. октобра.
Овај ансамбл, познат по својој свестраности и препознатљивом звуку, данас се убраја међу водеће европске џез оркестре, а њихови концерти спајају традицију и савремени музички израз.
Почеци и темељ развоја
Биг бенд РТВ Словеније има дугу и богату историју која датира из 1945. године. Настао је под вођством диригента и композитора Бојана Адамича (1912–1995), човека који је током Другог светског рата већ предводио свој оркестар. Његова визија и енергија довели су до формирања Плесног оркестра Радио Љубљане (ПОРЛ), који је убрзо постао централна тачка словеначке џез и забавне музике. Већ у мају исте године бенд је наступио на отварању Постојнске јаме, а само неколико месеци касније постао је део Радио Љубљане. Адамич је до раних 1960-их поставио чврсте темеље за будући развој оркестра, обликујући његову естетику и репертоар. Његово вођство било је пресудно у стварању оркестра који је могао да одговори на захтеве радијског и концертног живота тог времена.
Успон под Јожом Прившеком
Диригентску палицу је 1961. године преузео Јоже Прившек (1937–1998), талентовани пијаниста и вибрафониста. Прившек је оркестар довео до завидног квалитета, дајући му међународни сјај и препознатљивост. Током његове ере Биг бенд је освојио бројна признања, међу којима се посебно истиче награда Deutsche Phono Akademie из 1978. године за најбољу плочу. У овом периоду бенд је постао расадник талената словеначке и југословенске џез сцене. Из њега су потекли бројни виртуози – Петар Угрин, Андреј Арнол, Тоне Јанша, Силвестер Стингл, Ратко Дивјак, Ладислав Ребрек и Примож Грашич, који су својим радом оставили дубок траг у музичкој историји региона.
Биг бенд Радио-телевизије Словеније, који ће наступити у петак, 10. oктобра, у Нови Сад доноси звук традиције, али и поруку да музика увек иде напред – жива, свежа и узбудљива
Од Радио Љубљане до РТВ Словеније
Кроз деценије бенд је мењао име, али је увек задржавао свој идентитет и квалитет. Након Прившекове пензије 1992. године, уметничко вођство преузели су различити диригенти и композитори као што су Лојзе Крајнчан, Петер Угрин, Милко Лазар и други. Оркестар је током година сарађивао са најзначајнијим музичарима светске сцене, међу којима се издвајају Clark Terry, Toots Thielemans, John Hendricks, Душко Гојковић, Mike Stern, Kurt Elling, Patti Austin i James Carter. Њихова професионалност и посвећеност увек су одушевљавали гостујуће уметнике и публику широм света.
Новосадски џез фестивал
Вишеструка добитница Греми награде Dee Dee Bridgewater, легендарни Бил Еванс, затим један од највећих виртуоза џез гитаре на свету Bireli Lagrene, једна од најистакнутијих фигура савременог латино џеза Marialy Pacheco, као и један од најиновативнијих музичара своје генерације Aydin Esen, заједно са једним од најстаријих оркестара на свету, Биг бендом РТВ Словенија, стижу у Нови Сад на овогодишње, 27 по реду издање Новосадског џез фестивала. Наступи џез великана одржаће се од 10. до 12. октобра на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, у продукцији Културног центра Новог Сада.
Савремено деловање и нова генерација музичара
Од 2002. до 2013. уметнички директор био је Хуго Шекорања, а затим је вођење преузео Уметнички савет са координатором Ленартом Кречичем и управником Патриком Греблом. Од 2025. године уметничко вођство преузима Матјаж Микулетич, чиме започиње ново поглавље у историји оркестра.
Данас је Биг бенд РТВ Словеније ансамбл у којем свира нова генерација музичара школованих на престижним џез академијама. Међу истакнутим члановима и солистима су Примож Грашич, Доминик Крајнчан, Девид Јарх, Блаж Јурјевчич, Адам Клемм, Примож Флаишман, Алеш Авбељ, Алеш Суша, Блаж Трчек, Ленарт Кречич, Гајшт, Дарко Седак-Бенчич и Антонио Гечек. Стални диригенти су Лојзе Крајнчан и Тадеј Томшич, док сваки наступ бенда доноси и нове аранжмане и ауторска дела чланова оркестра.
Свестраност и уметнички идентитет
Велика снага овог ансамбла лежи у његовој свестраности. Током историје бенд се прилагођавао различитим радијским и телевизијским форматима, изводећи филмску, плесну, популарну и класичну музику. Ипак, џез је остао њихова истинска страст и главно поље израза. Управо у овом жанру бенд постиже највеће успехе и остварује најдубљу комуникацију са публиком.
За фестивал у Новом Саду припремили су програм који комбинује ауторску музику и аранжмане својих чланова, показујући колико је бенд виталан и креативан и након осам деценија постојања. Публика може очекивати разнолик и енергичан наступ који повезује богату традицију са савременим звуком.
Улазнице скоро распродате
Уз звучна имена и традицију дугу готово три деценије, фестивал је и ове године привукао огромну пажњу публике. Велик број улазница распродат је чак пре почетка програма, што сведочи о његовом значају и угледу. Своје улазнице можете обезбедити на продајним местима Гигстикса или преко њиховог сајта.
Наступ Биг бенда РТВ Словеније на овогодишњем Новосадском џез фестивалу биће истински празник за љубитеље музике. Њихова традиција, уметничка снага и способност да споје различите музичке светове чине их јединственим ансамблом, а чињеница да већ деценијама инспиришу нове генерације музичара потврђује њихов непролазни значај.
Вече са овим оркестром биће прилика да се публика подсети колико џез, у својој слободи и разноврсности, може бити универзалан језик. Биг бенд РТВ Словеније у Нови Сад доноси звук традиције, али и поруку да музика увек иде напред – жива, свежа и узбудљива.