ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАГЛИЋ Презентација плана у просторијама Месне заједнице
Општина Бачки Петровац позвала је све заинтересоване да до 23. октобра учествују у јавном увиду Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Маглић.
Јавна презентација плана биће одржана у уторак, 14. октобра у 12 часова, у просторијама МЗ Маглић, а јавна седница Комисије за планове 30. октобра у 11 часова, у Малој сали Општине Бачки Петровац.
Увид у нацрт плана могућ је у згради Општинске управе Бачки Петровац, Коларова 6, канцеларија бр. 9, као и у просторијама Месне заједнице Маглић, Маршала Тита 46, први спрат, сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Документ ће током трајања јавног увида бити објављен и на интернет страници општине www.backipetrovac.rs.
Заинтересована правна и физичка лица примедбе могу доставити у писаној форми најкасније до 23. октобра, преко писарнице Општинске управе или слањем на адресу: Општина Бачки Петровац, Коларова 6, 21470 Бачки Петровац. Примедбе ће бити разматране на јавној седници Комисије за планове.