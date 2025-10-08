overcast clouds
ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАГЛИЋ Презентација плана у просторијама Месне заједнице

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Општина Бачки Петровац
Општина Бачки Петровац позвала је све заинтересоване да до 23. октобра учествују у јавном увиду Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Маглић.

Јавна презентација плана биће одржана у уторак, 14. октобра у 12 часова, у просторијама МЗ Маглић, а јавна седница Комисије за планове 30. октобра у 11 часова, у Малој сали Општине Бачки Петровац.

Увид у нацрт плана могућ је у  згради Општинске управе Бачки Петровац, Коларова 6, канцеларија бр. 9, као и у просторијама Месне заједнице Маглић, Маршала Тита 46, први спрат, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Документ ће током трајања јавног увида бити објављен и на интернет страници општине www.backipetrovac.rs.

Заинтересована правна и физичка лица примедбе могу доставити у писаној форми најкасније до 23. октобра, преко писарнице Општинске управе или слањем на адресу: Општина Бачки Петровац, Коларова 6, 21470 Бачки Петровац. Примедбе ће бити разматране на јавној седници Комисије за планове.

