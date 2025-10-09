overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ СЈАЈНЕ ИГРЕ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У ПОБЕДИ НАД ДИНАМОМ У СЦ СЛАНА БАРА: Домаћин на шампионском колосеку

09.10.2025. 12:50 13:28
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Брзи и учинковити напади, покретљива и хомогена одбрана, параде голмана и висок ниво игре од првог до последњег минута - све је то красило српског рукометног вицешампиона, екипу Војводине, у победи над Динамом из Панчева (34:24).

Дерби сусрет није у потпуности оправдао очекивања, пошто су Новосађани све држали под контролом и рутински уписали пету победу у Аркус лиги. Показала је Воша да с разлогом циља повратак на трон, с ког је збачена након 11 година сурове владавине. 

АРКУС ЛИГА 5. КОЛО

Војводина – Динамо 34:24

Металопластика – Шамот 33:34

Партизан – Врање 30:26

Стратег игре "црвено-белих", Владан Матић, похвалио је како своје, тако и противничке играче.

-Одиграли смо одличну утакмицу посебно у фази одбране. Панчевци су први који су нас задржали на цифри испод 40 датих голова. Од првог до последњег тренутка знали смо шта радимо, били на висини задатка, а када на то додамо да је Салдатенка имао своје вече, победа је једноставно морала да дође. Наравно честитам и противнику, који игра леп и модеран рукомет. Нама следи кратак одмор и припрема за двомеч у другом колу Еврокупа - рекао је Матић. 

Дерби припао млађем брату

Дуел Војводине и Динама донео је и битку два брата Чабрила, Војина и Вељка. У братском окршају победу је однео онај млађи, Војин, а обојица су постигла по три гола. Подсетимо, ведета Динама Вељко Чабрило био је најбољи играч Суперлиге за сезону 2024/25.

рк војводина
Фото: РК Војводина

Тренер Панчеваца Никола Јаневски истакао је грешке свог тима у дербију с Новосађанима.

-Ушли смо у сусрет с превише поштовања према ривалу, што се посебно видело на почетку. Једноставно, направили смо први фаул тек у 7. минуту, промашили четири седмерца и то су само неки од разлога за овакав исход - кратко је рекао Јаневски.

РСС рк војводина Вошин кутак
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај