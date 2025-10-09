ПОСЛЕ СЈАЈНЕ ИГРЕ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У ПОБЕДИ НАД ДИНАМОМ У СЦ СЛАНА БАРА: Домаћин на шампионском колосеку
Брзи и учинковити напади, покретљива и хомогена одбрана, параде голмана и висок ниво игре од првог до последњег минута - све је то красило српског рукометног вицешампиона, екипу Војводине, у победи над Динамом из Панчева (34:24).
Дерби сусрет није у потпуности оправдао очекивања, пошто су Новосађани све држали под контролом и рутински уписали пету победу у Аркус лиги. Показала је Воша да с разлогом циља повратак на трон, с ког је збачена након 11 година сурове владавине.
АРКУС ЛИГА 5. КОЛО
Војводина – Динамо 34:24
Металопластика – Шамот 33:34
Партизан – Врање 30:26
Стратег игре "црвено-белих", Владан Матић, похвалио је како своје, тако и противничке играче.
-Одиграли смо одличну утакмицу посебно у фази одбране. Панчевци су први који су нас задржали на цифри испод 40 датих голова. Од првог до последњег тренутка знали смо шта радимо, били на висини задатка, а када на то додамо да је Салдатенка имао своје вече, победа је једноставно морала да дође. Наравно честитам и противнику, који игра леп и модеран рукомет. Нама следи кратак одмор и припрема за двомеч у другом колу Еврокупа - рекао је Матић.
Дерби припао млађем брату
Дуел Војводине и Динама донео је и битку два брата Чабрила, Војина и Вељка. У братском окршају победу је однео онај млађи, Војин, а обојица су постигла по три гола. Подсетимо, ведета Динама Вељко Чабрило био је најбољи играч Суперлиге за сезону 2024/25.
Тренер Панчеваца Никола Јаневски истакао је грешке свог тима у дербију с Новосађанима.
-Ушли смо у сусрет с превише поштовања према ривалу, што се посебно видело на почетку. Једноставно, направили смо први фаул тек у 7. минуту, промашили четири седмерца и то су само неки од разлога за овакав исход - кратко је рекао Јаневски.