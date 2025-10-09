overcast clouds
(ВИДЕО) "ИМАМ ГРЧЕВЕ, НЕ МОГУ САМ" Медведев тражио од судије да му знојаву мајицу скине ДОДАВАЧИЦА ЛОПТИ! Шокирао све својим захтевом

09.10.2025. 12:34 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Medvedev
Фото: Screenshot YT Rolex Shanghai Masters

Руски тенисер Даниил Медведев изазвао је бурне реакције јавности, након бизарног потеза током меча осмине финала на Мастерсу у Шангају, где је усред борбе са грчевима – затражио од додавачице лоптица да му помогне да скине знојаву мајицу.

У дуелу против младог Американца Лернера Тијена, Медведев је играо у веома тешким, влажним условима. Током трећег сета, суочен с јаким грчевима, 29-годишњи Рус је током паузе покушао да промени мајицу, али у томе није успео сам.

Тада се обратио главном судији на мечу и изговорио реченицу која је затекла све присутне:

– Извини, могу ли да питам додавачицу лопте да ми скине мајицу? Имам грчеве, не могу сам...

Судија му је одговорио да је то могуће "ако неко пристане", али је на крају у помоћ притекао АТП супервизор Гери Армстронг, који му је помогао да скине натопљену мајицу и положио је иза клупе, док је Медведев покушавао да се освежи пешкиром.

Иако је Рус успео да заврши меч и победи резултатом 7:6, 6:7, 6:4, ова ситуација бацила је сенку на његову победу, јер су корисници друштвених мрежа осудили његово понашање, називајући га „непримереним“ и „неукусним“.

Занимљиво, мало након ове ситуације, Рус је ушао у свађу са судијом и том приликом је помињао и Рафаела Надала.

Иначе, Медведев ће у четвртфиналу Шангаја играти против Аустралијанца Алекса де Минора.

Спорт Тенис
