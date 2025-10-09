(ВИДЕО) "ИМАМ ГРЧЕВЕ, НЕ МОГУ САМ" Медведев тражио од судије да му знојаву мајицу скине ДОДАВАЧИЦА ЛОПТИ! Шокирао све својим захтевом
Руски тенисер Даниил Медведев изазвао је бурне реакције јавности, након бизарног потеза током меча осмине финала на Мастерсу у Шангају, где је усред борбе са грчевима – затражио од додавачице лоптица да му помогне да скине знојаву мајицу.
У дуелу против младог Американца Лернера Тијена, Медведев је играо у веома тешким, влажним условима. Током трећег сета, суочен с јаким грчевима, 29-годишњи Рус је током паузе покушао да промени мајицу, али у томе није успео сам.
Тада се обратио главном судији на мечу и изговорио реченицу која је затекла све присутне:
– Извини, могу ли да питам додавачицу лопте да ми скине мајицу? Имам грчеве, не могу сам...
Судија му је одговорио да је то могуће "ако неко пристане", али је на крају у помоћ притекао АТП супервизор Гери Армстронг, који му је помогао да скине натопљену мајицу и положио је иза клупе, док је Медведев покушавао да се освежи пешкиром.
Иако је Рус успео да заврши меч и победи резултатом 7:6, 6:7, 6:4, ова ситуација бацила је сенку на његову победу, јер су корисници друштвених мрежа осудили његово понашање, називајући га „непримереним“ и „неукусним“.
Занимљиво, мало након ове ситуације, Рус је ушао у свађу са судијом и том приликом је помињао и Рафаела Надала.
Иначе, Медведев ће у четвртфиналу Шангаја играти против Аустралијанца Алекса де Минора.
Medvedev literally asking for a ball girl to take out his shirt? Who on earth finds this kind of shit funny?
Like seriously man this guy never fails to disappoint.pic.twitter.com/HGmhxxnhZc
— SRF (@S_RF_CA) October 9, 2025