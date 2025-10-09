overcast clouds
КРАЈ ЈЕДНЕ ЕПОХЕ: Пауновић се опростио од Овиједа

09.10.2025. 10:26 10:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: TANJUG/ AP Photo/Miguel Oses

ОВИЈЕДО: Српски фудбалски стручњак Вељко Пауновић није више тренер Овиједа, саопштио је данас шпански клуб.

Пауновић је имао уговор са Овиједом до 30. јуна 2026. године. Шпански клуб су напустили и чланови стручног штаба Овиједа.

"Овиједо жели да изрази захвалност Пауновиćу и његовом стручном штабу на професионализму, посвеćености и преданости током њиховог мандата на челу клуба. Под његовим вођством, Овиједо је остварио дуго очекивани пласман у Прву лигу, историјски успех који ćе заувек остати у сеćању навијача Овиједа. Клуб му жели пуно успеха у његовим будуćим подухватима, како личним тако и професионалним", наводи се у саопштењу Овиједа.

Пауновић (48) је Овиједо преузео у марту ове године, а пре тога је тренирао Тигрес, Гвадалахару, Рединг, Чикаго, као и омладинске селекције Србије до 18, 19 и 20 година.

Фудбалери Овиједа се тренутно налазе на 17. месту на табели Ла Лиге са шест бодова из осам утакмица.

Вељко Пауновић ла лига
Спорт Фудбал
