ЈАНАФ ДОБИО ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ Транспорт нафте НИС-у и после 9. октобара ЕВО ДО КАДА

08.10.2025. 12:03 12:04
Дневник
Дневник/ Танјуг
ЗАГРЕБ: Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) саопштио је данас да је добио продужење лиценце за транспорт нафте НИС-у.

Како се наводи, продужење лиценце важи до 15. октобра.

"Тренутно ЈАНАФ нема званичне информације о евентуалном издавању лиценце за НИС за наведени период, нити је могуће предвидети трајање санкција и њихов тачан утицај на пословање", додаје се у саопштењу.

Хрватска фирма наглашава да ће пратити развој догађаја, остати у контакту са корисницима система и кључним актерима и наставити да предузима све расположиве активности како би осигурало стабилно пословање и задовољство акционара, пословних партнера и запослених.

јанаф санкције нафтна индустрија србије
Дневник
