ЈАНАФ ДОБИО ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ Транспорт нафте НИС-у и после 9. октобара ЕВО ДО КАДА
08.10.2025. 12:03 12:04
ЗАГРЕБ: Јадрански нафтовод (ЈАНАФ) саопштио је данас да је добио продужење лиценце за транспорт нафте НИС-у.
Како се наводи, продужење лиценце важи до 15. октобра.
"Тренутно ЈАНАФ нема званичне информације о евентуалном издавању лиценце за НИС за наведени период, нити је могуће предвидети трајање санкција и њихов тачан утицај на пословање", додаје се у саопштењу.
Хрватска фирма наглашава да ће пратити развој догађаја, остати у контакту са корисницима система и кључним актерима и наставити да предузима све расположиве активности како би осигурало стабилно пословање и задовољство акционара, пословних партнера и запослених.