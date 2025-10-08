(ФОТО, ВИДЕО) СОКО ИЗ ПРЕСТОНИЦЕ СТИГАО У ПЕТРОВАРАДИН, НЕМА ГДЕ ИГЛА ДА ПАДНЕ! Кроз златну равницу до Суботице 200 на сат
Брзи воз „Соко“, који је данас у подне кренуо из Београда ка Суботици, стигао је у Петроварадин одакле је након пријема нових путника, наставио ка крајњем одредишту.
Подсетимо, у исто време је кренуо воз из Суботице ка Београду.
Ово је први пут после више деценија да је пруга на овој релацији потпуно обновљена и прилагођена брзинама до 200 километара на сат.
Воз је у Петроварадин стигао тачно по реду вожње, а перон је био испуњен путницима. Међу путницима су били и многи који су се упутили ка Новом Саду и Суботици, али и бројни знатижељници. Ниаме, у промотивном периоду до 12. октобра карте су бесплатне, што је додатно привукло велики број грађана.
Према речима генералног директора Србијавоза Љубише Пејичића, из Београда је за Суботицу кренуло 245 путника, што је, како је нагласио, пун капацитет овог воза.
Возови на релацији Београд – Суботица саобраћају на свака два сата, са заустављањима у Новом Београду, Петроварадину, Врбасу, Бачкој Тополи и Суботици. Путовање између Београда и Суботице траје нешто више од два сата, што је огромно побољшање у односу на некадашње време путовања.
Реконструкција пруге, која је део пројекта модернизације пруге Београд–Будимпешта, трајала је више година и представља један од најважнијих инфраструктурних подухвата у Србији.