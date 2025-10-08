КАТАСТРОФА НА АЕРОДРОМУ Авион се срушио одмах након полетања ДВА ПИЛОТА ПОВРЕЂЕНА
08.10.2025.
АТИНА: Двоседни тренажни авион срушио се јутрос на аеродрому Татои, северно од Атине, саопштиле су грчке власти.
Према првим извештајима, до несреће је дошло током полетања када се део крила одвојио од летелице, након чега је авион пао на писту, пренео је "Катимерини".
У тренутку инцидента, у авиону су била два пилота, који су повређени и превезени колима Хитне помоћи у болницу Ваздухопловних снага у Атини.
Њихово здравствено стање засад није познато.
Несрећа се догодила током планираног лета ради одржавања.
Узрок пада је предмет истраге коју воде Грчке ваздухопловне снаге.
Реч је о авиону П2002-ЈФ, лаком двоседом тренажном авиону са једним мотором и ниским крилом, који се користи за основну обуку кадета Хеленске ратне академије.