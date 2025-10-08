clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАТАСТРОФА НА АЕРОДРОМУ Авион се срушио одмах након полетања ДВА ПИЛОТА ПОВРЕЂЕНА

08.10.2025. 12:29 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

АТИНА: Двоседни тренажни авион срушио се јутрос на аеродрому Татои, северно од Атине, саопштиле су грчке власти.

Према првим извештајима, до несреће је дошло током полетања када се део крила одвојио од летелице, након чега је авион пао на писту, пренео је "Катимерини".

У тренутку инцидента, у авиону су била два пилота, који су повређени и превезени колима Хитне помоћи у болницу Ваздухопловних снага у Атини.

Њихово здравствено стање засад није познато.

Несрећа се догодила током планираног лета ради одржавања.

Узрок пада је предмет истраге коју воде Грчке ваздухопловне снаге.

Реч је о авиону П2002-ЈФ, лаком двоседом тренажном авиону са једним мотором и ниским крилом, који се користи за основну обуку кадета Хеленске ратне академије.

срушен авион атина
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај