clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕРИЈСКИ СИЛОВАТЕЉ ИГОР МИЛОШЕВИЋ ПОНОВО ИЗА РЕШЕТАКА Покушао да опљачка трафику, ево колико година је добио

08.10.2025. 12:51 12:57
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Телеграф
Коментари (0)
igor milosevic
Фото: Screenshot YT Informer

Серијски силоватељ Игор Милошевић поново служи вишегодишњу затворску казну у затвору у Пожаревцу, односно у Забели.

 

Игор Милошевић је прошлог месеца склопио споразум о признању кривице за два кривична дела - разбојништво и принуду за шта је осуђен на јединствену казну од 14 година и 10 месеци затвора.

Како се сазнаје, он је упућен на издржавање казне затвора у Забелу, где је раније служио казну од 19 месеци за поседовање дроге.

Подсетимо, Игор Милошевић је последњи пут хапшен у децембру 2023. године испред ОШ "Владислав Рибникар" на Врачару, а осуђен је на годину и седам месеци затвора због недозвољеног поседовања дроге.

Игор Милошевић је провео више од половине свог живота у затвору. Пуштен је у априлу 2023. године, али је поново стављен иза решетака у децембру те године.

Покушао да опљачка трафику, па повредио радницу

Игор Милошевић је у августу ове године покушао да опљачка трафику на Новом Београду и том приликом ножем повредио радницу, а украо је 3.000 динара.

Милошевић је гурнуо радницу С.П., која је била у киоску у време крађе, викао на њу: "Дај ми новац", и посекао је ножем када ју је одгурнула, након чега је завршила са посекотинама на левој руци.

Претходно је у Бранковој улици у једној фото радњи најпре ушао да фотокопира лични документ, а потом се вратио у радњу и физички напао радницу, ударио је затвореном шаком у пределу главе, почупао јој минђуше са ушију, а уз претњу маказама, одузео 3.000 динара и побегао. Након тога је ушао у један фризерски салон и уз претњу оштрим предметом покушао од раднице да одузме новац.

Полиција га је убрзо пронашла испод Бранковог моста у једној скривеној просторији.

затвор Забела силоватељ
Извор:
Блиц/Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај