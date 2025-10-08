СЕРИЈСКИ СИЛОВАТЕЉ ИГОР МИЛОШЕВИЋ ПОНОВО ИЗА РЕШЕТАКА Покушао да опљачка трафику, ево колико година је добио
Серијски силоватељ Игор Милошевић поново служи вишегодишњу затворску казну у затвору у Пожаревцу, односно у Забели.
Игор Милошевић је прошлог месеца склопио споразум о признању кривице за два кривична дела - разбојништво и принуду за шта је осуђен на јединствену казну од 14 година и 10 месеци затвора.
Како се сазнаје, он је упућен на издржавање казне затвора у Забелу, где је раније служио казну од 19 месеци за поседовање дроге.
Подсетимо, Игор Милошевић је последњи пут хапшен у децембру 2023. године испред ОШ "Владислав Рибникар" на Врачару, а осуђен је на годину и седам месеци затвора због недозвољеног поседовања дроге.
Игор Милошевић је провео више од половине свог живота у затвору. Пуштен је у априлу 2023. године, али је поново стављен иза решетака у децембру те године.
Покушао да опљачка трафику, па повредио радницу
Игор Милошевић је у августу ове године покушао да опљачка трафику на Новом Београду и том приликом ножем повредио радницу, а украо је 3.000 динара.
Милошевић је гурнуо радницу С.П., која је била у киоску у време крађе, викао на њу: "Дај ми новац", и посекао је ножем када ју је одгурнула, након чега је завршила са посекотинама на левој руци.
Претходно је у Бранковој улици у једној фото радњи најпре ушао да фотокопира лични документ, а потом се вратио у радњу и физички напао радницу, ударио је затвореном шаком у пределу главе, почупао јој минђуше са ушију, а уз претњу маказама, одузео 3.000 динара и побегао. Након тога је ушао у један фризерски салон и уз претњу оштрим предметом покушао од раднице да одузме новац.
Полиција га је убрзо пронашла испод Бранковог моста у једној скривеној просторији.