У ДВЕ ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ ПТИЧЈИ ГРИП ДОВОДИ ДО МАСОВНОГ УНИШТЕЊА ВИШЕ ОД 220.000 ПИЛИЋА Суседне земље страхују
08.10.2025. 13:08 13:15
Данска ће уништити 150.000 пилића након што је откривена епидемија високо заразног вируса птичијег грипа Х5Н1 у јату у југоисточном делу полуострва Јитланд, саопштила је данас Данска ветеринарска и прехрамбена администрација.
Агенција је у саопштењу навела да је ово прва епидемија у Данској од априла када је земља укинула ограничења на узгој живине уведена у децембру 2024. године, преноси Ројтерс.
У децембру је саопштено да власници живине и других птица у узгоју морају да држе своје животиње у затвореном простору или под наткривеним кровом, наводећи повећани ризик од инфекције.
Холандска влада је у уторак објавила да ће уништити 71.000 пилића на фарми живине у северном делу Холандије након откривања птичијег грипа.