У ДВЕ ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ ПТИЧЈИ ГРИП ДОВОДИ ДО МАСОВНОГ УНИШТЕЊА ВИШЕ ОД 220.000 ПИЛИЋА Суседне земље страхују

08.10.2025. 13:08 13:15
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
kokoška
Фото: unsplash.com

Данска ће уништити 150.000 пилића након што је откривена епидемија високо заразног вируса птичијег грипа Х5Н1 у јату у југоисточном делу полуострва Јитланд, саопштила је данас Данска ветеринарска и прехрамбена администрација.

Агенција је у саопштењу навела да је ово прва епидемија у Данској од априла када је земља укинула ограничења на узгој живине уведена у децембру 2024. године, преноси Ројтерс.

У децембру је саопштено да власници живине и других птица у узгоју морају да држе своје животиње у затвореном простору или под наткривеним кровом, наводећи повећани ризик од инфекције.

Холандска влада је у уторак објавила да ће уништити 71.000 пилића на фарми живине у северном делу Холандије након откривања птичијег грипа.

птичји грип Данска Холандија
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
