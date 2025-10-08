ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПРИМИО НОВОИМЕНОВАНЕ АМБАСАДОРЕ Пожелео им успешне мандате у Србији (ФОТО)
Председник Србије Александар Вучић примио је данас акредитивна писма више новоименованих амбасадора у Београду.
Вучић примио Акредитиве новог амбасадора Ирана: Очекујемо даљу подршку по питању КиМ
Председник Србије Александар Вучић примио је данас акредитивна писма амбасадора Ирана Мохамада Садека Фазлија и том приликом истакао да је Србија захвална на принципијелном ставу Ирана по питању непризнавања једнострано проглашене независности тзв. Косова.
"Тиме је та земља потврдила приврженост основним принципима међународног права. Надамо се наставку подршке те земље Србији у погледу питања Косова и Метохије и у оквиру међународних организација", навео је Вучић на Инстаграму будуцностсрбијеав.
Наводећи да је новоименованом амбасадору Ирана пожелео топлу добродошлицу и успешан рад у Србији, Вучић је изразио чврсто уверење да ће он својим ангажовањем дати значајан допринос даљем унапређењу односа двеју земаља.
Председник Вучић је истакао да је Србија посвећена даљем развоју билатералних веза, као и сарадње у области културе, спорта и омладине.
Новоименована амбасадорка Бразила дошла код Вучића
Председник Републике Србије Александар Вучић примио је акредитивна писма новоименоване амбасадорке Савезне Републике Бразил Марије Кларе де Абреу Раде.
- Пожелео сам новој бразилској амбасадорки успешан мандат у Србији уверен да ћемо наставити да радимо на јачању свеукупних односа и унапређењу свестране сарадње између наших држава. Констатовали смо да односе наше две земље карактерише висок степен међусобног поверења и уважавања, као и подршка у најважнијим питањима. Посвећени смо даљем интензивирању политичког дијалнога на високом и највишем нивоу - написао је председник Вучић и додао:
- Бразил је један од наших најзначајнијих политичких и економских партнера у Латинској Америци, али смо се сагласили да треба искористити простор за унапређење свеукупне сарадње и бразилских инвестиција. Истакао сам да је Србија заинтересована за наставак војно-економске и научно-техничке сарадње, као и сарадње у областима образовања, спорта, ИТ сектора.
Вучић је саопштио да је током састанка нагласио да Република Србија цени и изражава захвалност за принципијелну подршку Бразила очувању територијалног интегритета наше земље, као и за подршку коју та држава пружа ставовима Србије у међународним организацијама.
- Искористио сам прилику да позовем Бразил да узме учешће на Специјализованој изложби EXPO 2027. Такође сам замолио амбасадорку да пренесе поздраве председнику Луизу Инасију Лули да Силви и захвали му на позиву за учешће Србије на ЦОП30 у Бразилу. Верујем да ће амбасадорска својом активношћу дати снажан подстицај даљем развоју билатералних односа и сарадње у свим областима у којима бисмо могли да допринесемо напретку наших држава и народа - саопштио је Вучић.
Вучић примио акредитивна писма новоименованог амбасадора Ирске Кевина Колгана
Председник Србије Александар Вучић примио је данас акредитивна писма новоименованог амбасадора Ирске Кевина Колгана, а током разговора поздравио је одлуку Владе Ирске о отварању амбасаде у Београду и навео да је то јасан сигнал посвећености даљем развоју односа и практичне сарадње између две земље.
Вучић је на Инстаграм налогу "будуцностсрбијеав" изразио задовољство добрим билатералним односима и наду да ће они бити додатно оснажени интензивнијим политичким дијалогом и ближом институционалном сарадњом.
Навео је да је новоименованом ирском амбасадору пожелео добродошлицу уз жеље за успешан и садржајан мандат у Србији.
Вучић је истакао да је Србија спремна да подигне економску сарадњу на виши ниво, подстичући трговинску размену, привлачећи додатне ирске инвестиције и отварајући нова поглавља у ИТ сектору и иновацијама, пољопривреди и прехрамбеној индустрији, образовању, култури и креативним индустријама.