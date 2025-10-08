Полиција открила опасне прекршаје у зонама школа – а онда се догодила ова несрећа НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ БРАТА (12) И СЕСТРУ (9) ПОКОСИО АУТО Разлог – проклизавање возила
Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос око 9 часова у београдској Улици др Милутина Ивковића испред Основне школе „Војвода Мишић”, у којој су повређена два малолетна детета.
Незгода се догодила у тренутку када су брат и сестра, Ј. М. (12) и Н. М. (9), прелазили улицу на обележеном пешачком прелазу, а на њих је налетео аутомобил који је, према првим информацијама, проклизао.
На лицу места брзо су интервенисали пролазници и позване су хитне службе. Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице места и указала помоћ повређеној деци.
Полиција обавља увиђај и утврђује све околности ове несреће, док се возач аутомобила налази на испитивању.
Незгода се догодила на потезу који је познат као фреквентна саобраћајница у јутарњим сатима, а сам прелаз налази се у непосредној близини школе.
Акција „Школа”
Подсетимо, у току је акција коју спроводи Управа саобраћајне полиције са циљем очувања безбедности деце у саобраћају под називом „Школа”, а у првих недељу дана ове акције откривено је 4.195 саобраћајних прекршаја у зонама школа, од чега чак 2.303 због прекорачења брзине.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, активно учествују у акцији „Школа”, која се традиционално реализује током септембра, са циљем повећања безбедности најмлађих учесника у саобраћају.
„У периоду од 1. до 7. септембра, у акцији су била ангажовано укупно 1.784 полицијска службеника. У оквиру превентивних активности одржано је 16 предавања о безбедности саобраћаја у 25 школа, којима је присуствовало 513 деце”, рекао је потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције.
Истовремено, саобраћајна полиција је интензивно контролисала саобраћај у зонама школа и том приликом открила укупно 4.195 саобраћајних прекршаја, од чега чак 2.303 због прекорачења брзине, навео је он.
„Посебно забрињава податак да је 40 возача управљало возилом у зони школе под дејством алкохола или психоактивних супстанци. Од тога шест возача имало је више од 1,20 мг/мл алкохола у крви, два возача преко 2,00 мг/мл, односно били су у потпуном стању алкохолисаности, четири возача су била под дејством наркотика. Због наведених прекршаја, укупно је 12 лица задржано у протеклих седам дана”, рекао је потпуковник Стевић.