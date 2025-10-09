ЗАРАДЕ И ДО 5.000 ЕВРА ПО ХЕКТАРУ! Српски пољопривредници окрећу се овим културама, УЛАГАЊА МАЛА, ПРИХОД ЗАГАРАНТОВАН
Пољопривреда у Србији постаје све атрактивнији начин за покретање сопственог бизниса, посебно због растуће потражње за органском храном.
Кључ успешног бизниса је прави избор културе која не захтева велика улагања, али обезбеђује добар принос.
Гајење лековитог биља тренутно је веома исплативо. За један хектар засадa под наном, камилицом, невеном или другим лековитим биљем потребно је улагање од 1.200 до 2.500 евра. Уз минимална додатна средства за паковање, приход може износити од 2.500 до 6.500 евра по хектару.
На пример:
Бели слез: инвестиција око 2.000 евра, приход до 6.500 евра, профит најмање 4.500 евра.
Невен: инвестиција 1.800 евра, приход око 4.000 евра, профит око 2.000 евра.
Босиљак: инвестиција 1.200 евра, приход око 2.500 евра, профит око 1.300 евра.
Гајење поврћа и воћа такође је исплативо, али захтева више улагања и труда. За хектар пластеника потребно је око 15.000 евра, али улагање се може вратити већ за годину дана, уз повољне временске услове. Почетници могу започети са мањим површинама, на пример 200 м², што омогућава приход од 600 до 2.000 евра, зависно од врсте поврћа.
Производња цвећа нуди приход већ у првих неколико месеци од садње. За један ар пластеника потребно је 3.000–4.000 евра, а улагање се обично враћа у прве две године. Приходи расту из године у годину, а тржиште цвећа је најактивније у пролеће.
Успех у пољопривреди зависи од комбинације улагања, бриге о засадима и погодних временских услова. Стручњаци саветују осигурање усева како би се минимизовали ризици и обезбедила стабилна зарада.
Дневник/ Мондо