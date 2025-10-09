overcast clouds
КАКО ЋЕ САНКЦИЈЕ НИС-У УТИЦАТИ НА РАД АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“ Овако ће се авио-компаније снабдевати горивом

09.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Блиц
Фото: Dnevnik.rs

Упркос ступању на снагу америчких санкција компанији НИС, авио-саобраћај на београдском аеродрому „Никола Тесла“ одвија се без икаквих проблема.

Како сазнаје Блиц, сви летови се реализују према редовном реду летења, а снабдевање авио-горивом протиче несметано.

На аеродрому истичу да одлука о томе од кога ће се набављати гориво зависи од сваке авио-компаније појединачно.

Према доступним информацијама, две компаније су већ регистроване за набавку авио-горива и пре увођења санкција НИС-у. Једна од њих је „Flystar Flight Supпорт“, ћерка британске компаније Menzies, која је почетком септембра добила лиценцу Агенције за енергетику Србије за складиштење нафте и деривата. Друга је, према сазнањима, национална авио-компанија „Ер Србија“.

На аеродрому објашњавају да је уобичајена пракса да превозници гориво купују од различитих добављача, док сам аеродром обезбеђује простор и услове за ту размену. „Никола Тесла“ је, кажу, у редовном контакту са надлежним институцијама и партнерима како би снабдевање било стабилно — што је био случај и претходних месеци, када су санкције најављиване.

До сада је НИС био једини испоручилац авио-горива у Србији. Међутим, нове компаније које су се укључиле у тај процес спречиле су понављање ситуација попут оне из 2022. године, када је мађарска нискотарифна компанија Wizz Air привремено обуставила точење горива НИС-а и преусмеравала авионе у Будимпешту и Темишвар, што је путницима правило додатне компликације.

Санкције НИС-у ступиле су на снагу јутрос у шест сати по локалном времену, након што амерички OFAC није продужио лиценцу која је омогућавала наставак пословања. Иако се очекују одређене промене у начину плаћања горива на пумпама, надлежни тврде да деривата има довољно и да снабдевање за сада остаје стабилно.

Дневник/ Блиц

