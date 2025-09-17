ОВА ЗАБОРАВЉЕНА БИЉКА ПОПРАВЉА ВИД И ШТИТИ ОД ЗЛИХ СИЛА Некада су је носили ушивену у руб одеће као амајлију
На обронцима Старе планине, где је природа још увек дивља, а знање преноси тишином и искуством, расте биљка коју су наши преци поштовали као светињу – видова трава.
Иако је у савременој фитотерапији готово непозната, у народној традицији Србије веровало се да ова биљка има моћ да “отвори очи” – како дословно, тако и духовно.
Шта је видова трава и како изгледа?
Видова трава, позната и као видац, очаница или еуфразија, мала је биљка са нежним љубичастим или плавим цветовима. Расте на високим планинским ливадама, најчешће изнад 1000 метара надморске висине. Име је добила по празнику Видовдан, када се традиционално брала јер се веровало да тада има највећу лековиту моћ.
Најчешће се користила за испирање очију, али и за духовно “прочишћење” и као заштита од злих сила.
Народна веровања и духовна симболика
У народној медицини Србије веровало се да видова трава помаже да човек “јасније види” – не само физички, већ и у преносном смислу: да донесе мудрост, разборитост и заштиту од лажи. Зато су је често носили пастири и путници као амајлију, ушивену у руб одеће или скривену у торби.
Траварице са Старе планине и данас је беру у зору на Видовдан, уз молитву и тишину, јер се верује да биљка упија енергију оног ко је бере.
За шта се користи и како се припрема?
Видова трава се у народној медицини користи најчешће за:
испирање очију код коњуктивитиса и замора
умивање лица код акни и нечисте коже
чајеве за смирење и духовни баланс
заштиту од “злих очију” и негативне енергије
Најчешће се припрема као чај: једна кашичица суве биљке прелије се шољом вреле воде и остави да одстоји 10 минута. Користи се и за облоге или у комбинацији са медом.
Где је можете пронаћи и купити?
Иако је ретка, видова трава се може наћи код старијих травара у околини Пирота, Књажевца и села подно Старе планине. На пијацама је продају жене које је беру по старим обичајима, а понека пољопривредна домаћинства је суше и пакују као део туристичке понуде.
У времену када се све више окрећемо природи и исконском знању, видова трава нас подсећа да су лек и мудрост често надохват руке – само треба знати где гледати.
Ало.рс