Озбиљан инцидент ЗБОГ ПИЈАНОГ ПИЛОТА ЛЕТОВИ КАСНИЛИ ПО 18 САТИ У невољи се нашло на стотине путника
Јапан Аирлинес (ЈАЛ) саопштио је да ће председница компаније Мицуко Тотори и још 36 руководилаца бити кажњени смањењем плата након озбиљног инцидента у којем је један од капетана пре дужности конзумирао алкохол на Хавајима.
Капетан, који је 28. августа 2025. године требало да управља авионом на лету из Хонолулуа ка Међународном аеродрому Чубу Центраир у јапанској префектури Аичи, претходне вечери је попио три флаше пива са 9,5% алкохола.
На дан планираног лета није могао да преузме дужност, што је изазвало домино ефекат и кашњења од чак 18 и по сати на три различита лета. Овај пропуст погодио је стотине путника и изазвао озбиљну репутациону штету за компанију.
ЈАЛ је 11. септембра отпустио 64-годишњег пилота као дисциплинску меру, док је јапанско Министарство саобраћаја дан раније издало авио-компанији оштру опомену због, како је наведено, „недовољне интерне контроле и надзора у вези са конзумацијом алкохола“.
Министарство такође разматра административне казне против бившег капетана.
Казне за руководиоце
Председница Мицуко Тотори суочиће се са смањењем плате од 30% током два месеца. Извршни директор и главни безбедносни официр Јукио Nakagawa, као и Масаки Минами, задужен за летачке операције, добиће умањење од 20% за месец дана. Преосталих 34 руководиоца имаће умањене плате од 10% у истом периоду.
Компанија је истакла да овакве мере представљају преузимање одговорности руководства и јасну поруку да је безбедност приоритет.
Ово није први инцидент повезан са алкохолом међу пилотима ЈАЛ-а. У децембру прошле године још двојица капетана била су умешана у сличне случајеве, што је изазвало додатне сумње у интерне механизме контроле и надзора. Управо због тих поновљених прекршаја компанија се сада налази под већим притиском регулатора и јавности да спроведе реформе.
Јапан Аирлинес је најавио пооштравање процедура здравствених и алкохолних провера пре лета, као и јачање надзора над члановима летачке посаде како би се спречили слични инциденти у будућности.