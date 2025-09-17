ОБЕЛЕЖАВАМО СВЕТОГ ЗАХАРИЈА И ПРАВЕДНУ ЈЕЛИСАВЕТУ Сутра никао пред децом не радите ово У МИРУ ПРОВЕДИТЕ ПРАЗНИК РОДИТЕЉСКЕ ЉУБАВИ
Српска православна црква 18. септембра обележава празник посвећен светим праведницима Захарији и Јелисавети, родитељима Светог Јована Крститеља.
Овај дан у народу важи за посебно значајан, нарочито међу родитељима који се моле за здравље и заштиту своје деце.
Ко су били Захарија и Јелисавета
Пророк Захарије је био свештеник из левитског, односно Ароновог племена, познат по побожности и праведном животу. Његова супруга Јелисавета, такође потекла из свештеничке лозе, дуго није могла да има деце. У то време, неплодност се сматрала великом срамотом и болешћу душе и тела.
Управо у дубокој старости, док је Захарија служио у јерусалимском храму, указао му се архангел Гаврило са радосном, али и запањујућом вешћу — да ће добити сина. Захарија је, сумњајући у могућност тога, остао нем – све до дана када му се дете родило и када је написао на дашчици: „Јован му је име“. Тада му се језик развезао, а он започео хвалоспев Богу.
Бег од злог цара и Божија заштита
Када је цар Ирод наредио масовно убијање мушке деце у Витлејему, како би спречио долазак пророкованог Месије, покушао је да убије и малог Јована. Јелисавета, у страху за живот свог сина, бежала је кроз пустињу, тражећи спас. Према народном предању, када су војници били близу, она је завапила:
"Горо Божја, прими мајку с дететом!"
И стена се отворила, сакрила их у пећину, а из ње је извирала вода и никла палма – знак Божје бриге.
Захарија, који није желео да открије где му је жена са дететом, погубљен је у храму. Крв му се, према предању, згрушала на мермеру и остала као вечни сведок Иродовог злочина.
Јелисавета је преминула 40 дана касније, а мали Јован је, уз помоћ анђела и Божје промисли, одрастао у пустињи до свог јавног деловања на реци Јордан.
Народна веровања и обичаји
Овај празник носи снажну поруку родитељске љубави, вере и наде. Због тога се верује да је Захарије и Јелисавета дан када родитељи треба да се помоле Богу за своју децу - њихово здравље, сигурност и благослов у животу.
Верује се у народу да су ово неки од обичаја који родитељи треба да испрате за овај празник:
Родитељи на овај дан пале свећу за здравље деце.
Мајке посте или се уздржавају од тешких речи и дела, како би деца била заштићена од несреће.
Многе породице одлазе у цркву и узимају освећену воду.
Верује се да се на данашњи дан не изговарају ружне речи у присуству деце.
Празник се не обележава као црвено слово, али је дубоко укорењен у народном предању и молитвеној пракси.
Телеграф