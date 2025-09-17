clear sky
17°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБЕЛЕЖАВАМО СВЕТОГ ЗАХАРИЈА И ПРАВЕДНУ ЈЕЛИСАВЕТУ Сутра никао пред децом не радите ово У МИРУ ПРОВЕДИТЕ ПРАЗНИК РОДИТЕЉСКЕ ЉУБАВИ

17.09.2025. 21:13 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
деца
Фото: Ilustracija pixabay

Српска православна црква 18. септембра обележава празник посвећен светим праведницима Захарији и Јелисавети, родитељима Светог Јована Крститеља.

Овај дан у народу важи за посебно значајан, нарочито међу родитељима који се моле за здравље и заштиту своје деце.

Ко су били Захарија и Јелисавета
 

Пророк Захарије је био свештеник из левитског, односно Ароновог племена, познат по побожности и праведном животу. Његова супруга Јелисавета, такође потекла из свештеничке лозе, дуго није могла да има деце. У то време, неплодност се сматрала великом срамотом и болешћу душе и тела.

Управо у дубокој старости, док је Захарија служио у јерусалимском храму, указао му се архангел Гаврило са радосном, али и запањујућом вешћу — да ће добити сина. Захарија је, сумњајући у могућност тога, остао нем – све до дана када му се дете родило и када је написао на дашчици: „Јован му је име“. Тада му се језик развезао, а он започео хвалоспев Богу.

Бег од злог цара и Божија заштита

Када је цар Ирод наредио масовно убијање мушке деце у Витлејему, како би спречио долазак пророкованог Месије, покушао је да убије и малог Јована. Јелисавета, у страху за живот свог сина, бежала је кроз пустињу, тражећи спас. Према народном предању, када су војници били близу, она је завапила:

"Горо Божја, прими мајку с дететом!"

И стена се отворила, сакрила их у пећину, а из ње је извирала вода и никла палма – знак Божје бриге.

Захарија, који није желео да открије где му је жена са дететом, погубљен је у храму. Крв му се, према предању, згрушала на мермеру и остала као вечни сведок Иродовог злочина.

Јелисавета је преминула 40 дана касније, а мали Јован је, уз помоћ анђела и Божје промисли, одрастао у пустињи до свог јавног деловања на реци Јордан.

Народна веровања и обичаји

Овај празник носи снажну поруку родитељске љубави, вере и наде. Због тога се верује да је Захарије и Јелисавета дан када родитељи треба да се помоле Богу за своју децу - њихово здравље, сигурност и благослов у животу.

Верује се у народу да су ово неки од обичаја који родитељи треба да испрате за овај празник:

Родитељи на овај дан пале свећу за здравље деце.

Мајке посте или се уздржавају од тешких речи и дела, како би деца била заштићена од несреће.

Многе породице одлазе у цркву и узимају освећену воду.

Верује се да се на данашњи дан не изговарају ружне речи у присуству деце.

Празник се не обележава као црвено слово, али је дубоко укорењен у народном предању и молитвеној пракси.

Телеграф

светац Српска православна црква родитељи
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај