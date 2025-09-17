ХОРОСКОП ВАМ ОТКРИВА ЗАШТО ЈЕ ВАШ БИВШИ - БИВШИ Можда је раскид нешто најбоље што вам се десило
Период после везе никада није лак, али то не значи да би требало да заувек тугујете за особом са којом сте раскинули.
Временом ће вам бити боље, али у случају да вам треба подсетник на ту чињеницу, ево зашто је ваш бивши најгори, на основу његовог хороскопског знака.
Проверите шта астролози мисле и верујемо да ће вам раскид лакше пасти.
ОВАН: Превише себичан
Кад је било добро, било је сјајно. Али невоље су увек проналазиле пут до вашег односа са ватреним бившим Овном. На крају дана, ваш бивши Ован се увек бавио самим собом, а не вама и вашом везом.
БИК: Понашају се као да су увек у праву
Бик је познат као један од најсензуалнијих и најомиљенијих хороскопских знакова јер њима управља Венера, али њихова тврдоглава енергија може изазвати свађу око најмање ситнице и имаћете утисак као да причате са зидом. Мислите да ћете моћи да промените њихово мишљење када „одлуче“ да су у праву? Размислите поново. Ваш бивши Бик има ову непрестану потребу да има последњу реч и да је увек у праву.
БЛИЗАНЦИ: На њих не можете рачунати
Хајде да бацимо коцкице да видимо како се ваш бивши Близанац осећа данас! У вашој вези сте се стално кретали напред-назад. Истина, могу бити јако забавни, али ако им нешто није по вољи, припремите се за сусрет са обмањујућим лажовом који лежи у њима. Рећи ће све што је потребно да избегне ситуације у којима се не осећа пријатно.
РАК: Преосетљиви и склони промени расположења
Сви су Ракови тако слатки и осетљиви, зар не? Размислите поново. Ваш бивши Рак је вероватно користио осећања као оружје. Овај емоционално интензиван хороскопски знак се не плаши да вас “бомбардује” емоцијама, зависно од тога како се осећају тог дана.
ЛАВ: Мисли да је “звезда“
Желите да се осећате као да сте увек споредни лик у туђем ријалитију? Никакав проблем за вашег бившег Лава. Наравно, могу бити романтични и забавни ... али у кога Лав заиста зури када гледа ваше заједничке фотографије? Они су провели више времена дивећи се себи него вама.
ДЕВИЦА: Не може престати са придикама
Спремни сте да примите бескрајне количине коментара о томе како „погрешно“ одлажете посуђе? Ваша бивша Девица је права особа за то. Ипак, најнеугоднија ствар код њих је та што ће вам они срећно изнети сваку критику, али немају апсолутно никакву намеру да послушају савете и никада неће послушати ваше предлоге јер “увек они све знају”.
ВАГА: Свима су испричали о вашој свађи
Ваша бивша Вага је свакако била шармантна и жељна да уложи време и енергију у партнерство - све док јој није постало досадно. Воле да се понашају као да виде обе стране у свакој ситуацији, али то је само завеса. Заправо, натераће вас да посумњате у сопствене мисли и емоције само да би испало како оне желе. И најгоре од свега је што ће користити трачеве да започну свађу. Пре него што то схватите, сви су умешани у вашу везу, па вам се опет говори да грешите, сви окривљују вас.
ШКОРПИЈА: Превише осветољубиви
Ваша бивша Шкорпија вам је са задовољством пружила кратак курс у болу и патњи. Док сте се свађали, волели су да вас гледају како се нервирате. Чак и најмање неслагање учинило је да се према вама понашају као према непријатељу. Знамо да људи често говоре да понекад повређујемо људе који су нам најближи, али Шкорпија то подиже на потпуно нови ниво.
СТРЕЛАЦ: Несхваћени авантуриста
Веза са Стрелцем може се поредити са инјекцијом адреналина. Ваш бивши Стрелац увек јури за новим искуствима и може вас оставити ако не можете да испратите његов темпо. Тужна истина о вашем бившем Стрелцу је да ако стално журе, никада неће бити истински срећни.
ЈАРАЦ: Морају да имају више опција
Ваш бивши Јарац је увек гледао и тражио неког код ког је “трава зеленија”, а то није било фер према вама. Овај хороскопски знак од вас захтева највећу лојалност и преданост, али нема проблема да завири негде другде како би пронашао неког ко би могао пружити више. Не пристајте на особу који вам стално ствара осећај као да нисте довољно добри.
ВОДОЛИЈА: Мисле да су најпаметнији
Ваша „интелектуално супериорна“ бивша Водолија воли да анализира људе, односе и емоције у готово опсесивној мери. Али то што су фасцинирани разумевањем умова људи не значи да су они заиста најпаметнији на целом свету. Међутим, када треба нешто да се каже о поверењу, интуицији и праћењу својих осећања, ваша бивша Водолија једноставно ће занемети. Превише су хладни. То што они разумеју шта су емоције не значи да су добри у обрађивању својих осећања.
РИБЕ: Све се врти око њих
Ваша интуитивна, емпатична и осетљива бивша Риба зна тачно шта треба да каже и уради да добије оно што жели. И да, биће бесрамни у томе. Сваки пут када њиховом шефу треба „предуго“ да одговори на е -маил или му пријатељ пошаље поруку „ок“, желеће да ублажите њихова повређена осећања. А ако се посвађате, увек се понашају као да су беспрекорни и беспомоћни, без обзира колико грешили. Имате ли заиста времена и стрпљења за сав тај емоционално тежак посао.