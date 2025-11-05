ПОЗНАТА ИНФЛУЕНСЕРКА ПРОНАЂЕНА МРТВА! Шокантни детаљи о последњим тренуцима "ЖИВЕ БАРБИКЕ"! Полиција наложила обдукцију
Барбара Јанкавски, позната као 'Жива барбика', преминула је под сумњивим околностима у 31. години. Пронађена је мртва у свом дому у Сао Паулу, а полиција испитује околности смрти.
Бразилска инфлуенсерка Барбара Јанкавски, позната на друштвеним мрежама као "Boneka Desumana" (Жива барбика), преминула је у 31. години. Постала је позната по томе што је желела да изгледа као права барбика – због чега је прошла кроз чак 27 естетских операција и, према наводима медија, потрошила око 50.000 евра на своју трансформацију.
"Жива барбика" била је активна на друштвеним мрежама, где је документовала готово сваку фазу својих естетских захвата, стекавши више од 55.000 пратилаца на Инстаграму и 344.000 на ТикТоку. Појављивала се и у бројним бразилским телевизијским емисијама и рекламним кампањама. Британски "Mirror" пише да је инфлуенсерка пронађена мртва у кући у Сао Паулу, а полиција је смрт класификовала као сумњиву док се чека потпуна обдукција. Током викенда кад је Барбара преминула, хитна помоћ је позвана у њен стан, али упркос покушајима реанимације, лекари нису успели да је оживе.
Пријатељица која је тог дана била са њом изјавила је полицији да је Барбара раније повредила око, док је на друштвеним мрежама недавно шокирала фанове фотографијом на којој се виде модрице испод очију након једне од операција.
Иако је била веома активна у медијима, Јанкавски није објављивала ништа на Инстаграму од 1. октобра. Њена последња објава приказивала је састанак са другом бразилском инфлуенсерком, док је последњи ТикТок видео, од 7. септембра, говорио о трошењу новца.
Вест о њеној смрти потресла је пратиоце. Испод њених последњих објава низали су се емотивни коментари:
"Не могу да верујем. Много сам те волео. Почивај у миру."
"Надам се да ће те Бог дочекати раширених руку. Живела си делић живота који си волела, и то нас мало теши."