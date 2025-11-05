БУЂЕЊЕ БЕЗ УМОРА УЗ ТРИ једноставне вежбе! САМО ПЕТ МИНУТА ИСТЕЗАЊА учиниће чуда за ваше тело и енергију током дана
Колико пута сте се пробудили уморни, без жеље да устанете из кревета? Јутарња укоченост, бол у леђима и осећај тежине у телу честа су последица недостатка покрета, лошег сна и стреса.
Ипак, постоји једноставан трик да се све то промени — неколико лаганих вежби које можете урадити док сте још у кревету. Да, без устајања! Само пет минута истезања може учинити чуда за ваше тело и енергију.
Ове лагане, али ефикасне вежбе не захтевају никакву посебну опрему. Идеалне су за оне који се тешко разбуђују или осећају напетост одмах по буђењу. Ако их укључите у своју јутарњу рутину, убрзо ћете приметити да сте опуштенији, имате више енергије и да су вам леђа захвална.
Истезање леђа и задње ложе — прва помоћ за укоченост
Када отворите очи, пре него што дохватите телефон, издвојте минут за ову једноставну вежбу. Повуците оба колена према грудима, обухватите их рукама и задржите положај неколико секунди. Удахните дубоко три до четири пута, фокусирајући се на то како вам се доњи део леђа и задњица лагано истежу. Осетићете тренутни осећај олакшања и топлине у мишићима који су били укочени током ноћи.
Ова вежба опушта доњи део леђа, побољшава циркулацију и смањује напетост која се накупља због спавања у истом положају. Када завршите, полако испружите ноге, дубоко удахните и поновите покрет три пута. Већ после неколико дана, приметићете разлику — јутарње устајање постаће много лакше.
Ослободите се напетости из горњег дела тела
Друга вежба помоћи ће вам да се решите укочености у раменима и врату. Седите на пете, наслоните стомак на бутине и испружите руке испред себе, приљубљене уз главу. Удахните дубоко неколико пута и осетите како се истежу леђа, рамена и руке. Овај покрет помаже да се ослободите напетости накупљене у горњем делу тела, посебно ако пуно времена проводите за рачунаром или телефоном.
Ова поза, позната и као „дечја поза“ у јоги, не само да смирује тело, већ и ум. Већ после неколико минута дисања и истезања, приметићете како стрес и тежина из тела полако нестају. Идеална је за све који се буде с напетошћу у врату или осећајем притиска између лопатица.
Истезање врата и буђење циркулације — завршни корак за енергичан почетак дана
Трећа вежба фокусира се на врат, рамена и горњи део кичме. Лезите на леђа, спустите рамена и опустите руке поред тела. Полако померајте главу улево и удесно, затим направите лагане кружне покрете, али без форсирања. Дишите смирено и осетите како се напетост топи.
Ова једноставна вежба побољшава циркулацију, разбистрава мисли и помаже да се разбудите без наглог устајања. Ако сваког јутра посветите само минут овом покрету, приметићете да се осећате лакше, фокусираније и спремније за дан који следи, пише Пинк