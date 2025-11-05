clear sky
ХОЛАНДИЈА ЗАБРАЊУЈЕ „ЕГЗОТИЧНЕ“ МАЧКЕ: Од 2026. забрањено држање мачака без длаке и оних савијених ушију

05.11.2025.
Фото: Pixabay.com

АМСТЕРДАМ: Од 1. јануара 2026. године у Холандији ће бити забрањено држање мачака без длаке и оних са савијеним ушима, саопштила је данас холандска влада.

Како се наводи, циљ ове мере је заштита животиња које због генетских мана трпе озбиљне здравствене проблеме.

У тој земљи је узгој таквих мачака већ био забрањен, али новом мером, забраном држања, жели трајно да прекине праксу њиховог узгајања и продаје, наводи фламанска радио-телевизија (ВРТ).

Мачке без длаке, познате као сфинкс мачке, осетљиве су на сунчево зрачење и  на хладноћу, док мачке са савијеним ушима пате од деформација хрскавице које изазивају бол, укоченост и храмање.

Упркос томе, ове расе остају популарне због свог "егзотичног" изгледа.

"На овом закону се ради већ неко време и драго ми је што коначно ступа на снагу. Није у реду да животиње пате због својих физичких карактеристика", изјавио је државни секретар за пољопривреду, рибарство, безбедност хране и природу Жан Руменије.

Власници ових мачака добиће прелазни период - животиње рођене пре 1. јануара 2026. године моћи ће да остану код својих власника, под условом да су до тог датума чиповане.

Мачке рођене после тог датума, као и оне без микрочипа, неће бити обухваћене изузетком.

За кршење забране предвиђена је новчана казна од 1.500 евра.

Поред тога, од 2026. године мачке без длаке и са савијеним ушима неће смети да учествују на изложбама, такмичењима или проценама, чак ни ако спадају у прелазни режим.

