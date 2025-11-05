СНИМАЋЕ СЕ ФИЛМ О САШИ ПОПОВИЋУ! Његова супруга открила неке ДЕТАЉЕ
Спрема се филм о Саши Поповићу, Сузана испричала детаље.
Сузана Јовановић огласила се поводом филма о животу Саше Поповића и истакла да ће цела породица учествовати у његовој реализацији.
Гранд продукција снима документарни филм посвећен Саши Поповићу, који је првог марта 2025. године изгубио битку са опаком болешћу.
Пројекат, који се већ неко време реализује, изузетно је захтеван и обухвата велики број саговорника, а у њему ће се појавити и Сашина породица.
- Јако ми је тешко и веома болно. Наравно да ћемо сви бити у документарном филму о мом Салету, ми смо његова породица. За сада не бих ништа више говорила, ускоро ћете имати прилику да погледате филм. Хвала вам на разумевању - поручила је Сузана Јовановић.
Сузанин и Сашин брак био прелеп
Саша Поповић и Сузана Јовановић били су у браку преко две деценије и важили су за један од најскладнијих парова на јавној сцени. Када је упознао будућу супругу, први човек музичке индустрије у Србији имао је 42 године и статус великог заводника.
У марту 1999. године Саша и Сузана постали су родитељи неодољиве девојчице којој су дали име Александра. Осим ћерке Сузана има и сина из првог брака којег је Поповић прихватио као рођеног.
Вест да је тешко болестан покварила је породичну идилу, а Сашини вољени су до последњег тренутка веровали у његово оздрављење. Нажалост, Поповић је изгубио најважнију битку, а у последњим тренуцима Сузана, Александра и Данијел били су уз њега.
Курир / Информер