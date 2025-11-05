„ЈА НИСАМ ИМАЛА ТАКВЕ НАПАДЕ ОД КОЛЕГА!“ Цеца открива истину о Милици Павловић и хаосу који је захватио естраду
Певачица Светлана Цеца Ражнатовић откривено је проговорила о недавној лавини напада и оптужби које потресају сцену — и посебно о оним усмереним ка Милици Павловић.
Како је истакла у разговору, она лично ретко доживљава такве инциденте од колега и не жели да се бави јавним расправама.
„Искрено, нисам имала такве нападе од колега — то су углавном појединци. Данас се, очигледно, појављују људи који живе од таквих ствари, и то ми је заиста тешко да разумем“, рекла је Ражнатовић, и додала да би људи требало да причају о својим каријерама и достигнућима, а не да се баве ширењем негативности о другима.
Цеца је нагласила да нема навику да јавно критикује или тражи мане код колега: „Немам потребу да причам о другима, да им тражим мане или да им делим савете преко камере. Ако ме неко замоли за савет, ја ћу ту особу позвати приватно и рећи шта мислим. То ми је начин односа према колегама — не желим да никога непотребно стављам у незгодан положај.“
Она је такође упозорила да када људи говоре о другима, у ствари много више говоре о себи, и да многи то још нису спознали. Према њеним речима, права тема би требало да буду сопствени животи, рад и успехи, а не међусобна бламажа.
Овај став стигао је у време када су јавне расправе на естради постале интензивније — након што је, између осталих, Дарa Бубамара означила Милицу Павловић као „фејк“, уследиле су и друге критике. Повод за нови талас стало је и сукоб који је у јавност изнео Аца Лукас, који је Милици упутио оштре речи о наводном брисању нереализованог дуета и о тврдњама везаним за снимање песме.
Лукас је у својој реакцији рекао да није тачно да је Милица обрисала дует, већ да је његова продукцијска кућа донела одлуку о забрани из познатих разлога, што је ситуацију додатно запетљало.
У тим бурним околностима, порука Цеце Ражнатовић је јасна: мање сензација — више професионализма. Она позива колеге да се окрену сопственим пословима и да међусобне нападе решавају приватно, између људи а не на јавним сценама.
Дневник/ Kurir.rs