(ФОТО) ОН ЈЕ ОСВОЈИО ЊУЈОРК, А ОНА ЊЕГОВО СРЦЕ! Ево ко је мистериозна жена коју градоначелник БРАНИ пред свима
Зохран Мамдани је нови градоначелник Њујорка, вест је о којој не престаје да се прича.
Историјску победу на изборима у Њујорку је однео Зохран Мамдани и тиме постао први муслиман на челу највећег града у Америци.
Одмах по проглашењу победе, Зохран је одржао говор и посебне речи упутио супрузи Рами Дуваџи.
"Мојој невероватној супрузи, Рами, hayati", рекао је он користећи арапску реч за израз "мој живот".
"Нема никога кога бих радије имао уз себе у овом и сваком тренутку", рекао је он.
Зохран и Рама су се венчали у фебруару, а упознали су се преко апликације за упознавање, Хинге, 2021. године, преноси Индепендент.
Ко је Рама Дуваџи?
Рама је сиријско-америчка уметница која користи свој рад да прикаже политику од Блиског истока, па све до имиграцијских питања. Рођена је 1997. године и одрастала је у Дубаију, а у Њујорк се доселила 2021. како би наставила своју каријеру након завршеног факултета у Вирџинији.
Није ни слутила да ће исте године упознати Мамданија.
"Ето, још увек има наде у тим апликацијама за упознавање", рекао је Мамдани у једном интервјуу.
Раскошно венчање су организовали на Менхетну, али и у Уганди где је Мамдани рођен.
И поред супруга који је познат, Рама је градила свој пут сама. Радила је илустрације за The New Yorker и Vogue, а бави се и израдом керамике. Током Мамданијеве кампање многи су је критиковали јер се није превише оглашавала и била је "споредан лик".
То је натерало и садашњег градоначелника да стане у одбрану своје супруге.
"Пре три месеца сам оженио љубав свог живота, Раму. Сада, десничарски тролови покушавају причу која треба да буде о свима вама, да претворе у причу о њој. Рама није само моја супруга, она је невероватна уметница која заслужује да буде позната под својим условима. Можете да критикујете мене, али не и моје ставове", написао је Мамдани.
У својим илустрацијама, Рама је пружила подршку и палестинском народу.