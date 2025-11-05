clear sky
(ФОТО) ОН ЈЕ ОСВОЈИО ЊУЈОРК, А ОНА ЊЕГОВО СРЦЕ! Ево ко је мистериозна жена коју градоначелник БРАНИ пред свима

05.11.2025. 18:49 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена /Дневник
da
Фото: Tanjug (AP Photo/Yuki Iwamura)/printskrin instagram/ramaduwaji

Зохран Мамдани је нови градоначелник Њујорка, вест је о којој не престаје да се прича.

Историјску победу на изборима у Њујорку је однео Зохран Мамдани и тиме постао први муслиман на челу највећег града у Америци.

Одмах по проглашењу победе, Зохран је одржао говор и посебне речи упутио супрузи Рами Дуваџи.

"Мојој невероватној супрузи, Рами, hayati", рекао је он користећи арапску реч за израз "мој живот".

"Нема никога кога бих радије имао уз себе у овом и сваком тренутку", рекао је он.

Зохран и Рама су се венчали у фебруару, а упознали су се преко апликације за упознавање, Хинге, 2021. године, преноси Индепендент.

 

 

Ко је Рама Дуваџи?

Рама је сиријско-америчка уметница која користи свој рад да прикаже политику од Блиског истока, па све до имиграцијских питања. Рођена је 1997. године и одрастала је у Дубаију, а у Њујорк се доселила 2021. како би наставила своју каријеру након завршеног факултета у Вирџинији.

Није ни слутила да ће исте године упознати Мамданија.

"Ето, још увек има наде у тим апликацијама за упознавање", рекао је Мамдани у једном интервјуу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

Раскошно венчање су организовали на Менхетну, али и у Уганди где је Мамдани рођен.

И поред супруга који је познат, Рама је градила свој пут сама. Радила је илустрације за The New Yorker и Vogue, а бави се и израдом керамике. Током Мамданијеве кампање многи су је критиковали јер се није превише оглашавала и била је "споредан лик".

То је натерало и садашњег градоначелника да стане у одбрану своје супруге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RAMA DUWAJI (@ramaduwaji)

"Пре три месеца сам оженио љубав свог живота, Раму. Сада, десничарски тролови покушавају причу која треба да буде о свима вама, да претворе у причу о њој. Рама није само моја супруга, она је невероватна уметница која заслужује да буде позната под својим условима. Можете да критикујете мене, али не и моје ставове", написао је Мамдани.

У својим илустрацијама, Рама је пружила подршку и палестинском народу.

њујорк Нови градоначелник америка
Извор:
Супержена /Дневник
Пише:
Дневник
