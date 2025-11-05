clear sky
7°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

За вожњу без стреса! ГУГЛ МАПЕ ПОСТАЈУ ЈОШ ПАМЕТНИЈЕ! Нове функције ће учинити вожњу лакшом

05.11.2025. 20:35 20:40
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Google MAps мења начин на који објашњава корисницима куда да се крећу - уместо "скрените десно за 500 метара", говори "скрените десно после пумпе".

Ово је део новог ажурирања према ком је Google почео да користи препознатљиве објекте дуж руте - пумпе, ресторане и зграде које се лако уочавају.

Нова опција покреће се помоћу вештачке интелигенције Гемини, која анализира податке о више од 250 милиона локација и упоређује их са Street View снимцима како би "изабрала најкорисније оријентире видљиве с улице", преноси CarScoops.

Навигација помоћу оријентира само је почетак. Google Maps све дубље интегрише Гемини, како би навигација постала природнија и разговорнија. Компанија је објаснила да ће корисници ускоро моћи једноставно да кажу "Хеј Гугл" и поставе било које питање током вожње.

da
Фото: freepik, ilustracija

Из компаније поручују да се Гемини понаша "као локални стручњак на сувозачевом месту", јер комбинује информације из Мапа са поузданим подацима са интернета. Google такође тврди да корисници не треба да брину о "АИ халуцинацијама", односно погрешним одговорима.

Још једна занимљива новина су проактивна упозорења током вожње. Ако се возите по граду и не користите навигацију јер већ знате пут, Google Maps ће вас и даље обавештавати о проблемима на траси. Ако испред вас настане гужва или се деси незгода, апликација ће вам послати обавештење.

Након тога, можете отворити нотификацију да сазнате више о инциденту и добијете оквирну процену кашњења. На тај начин возачи добијају прилику да промене руту и избегну саобраћајни колапс - без да уопште укључе навигацију.

гугл мапе гугл мапс навигација објашњење
Извор:
B92.net/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај