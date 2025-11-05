За вожњу без стреса! ГУГЛ МАПЕ ПОСТАЈУ ЈОШ ПАМЕТНИЈЕ! Нове функције ће учинити вожњу лакшом
Google MAps мења начин на који објашњава корисницима куда да се крећу - уместо "скрените десно за 500 метара", говори "скрените десно после пумпе".
Ово је део новог ажурирања према ком је Google почео да користи препознатљиве објекте дуж руте - пумпе, ресторане и зграде које се лако уочавају.
Нова опција покреће се помоћу вештачке интелигенције Гемини, која анализира податке о више од 250 милиона локација и упоређује их са Street View снимцима како би "изабрала најкорисније оријентире видљиве с улице", преноси CarScoops.
Навигација помоћу оријентира само је почетак. Google Maps све дубље интегрише Гемини, како би навигација постала природнија и разговорнија. Компанија је објаснила да ће корисници ускоро моћи једноставно да кажу "Хеј Гугл" и поставе било које питање током вожње.
Из компаније поручују да се Гемини понаша "као локални стручњак на сувозачевом месту", јер комбинује информације из Мапа са поузданим подацима са интернета. Google такође тврди да корисници не треба да брину о "АИ халуцинацијама", односно погрешним одговорима.
Још једна занимљива новина су проактивна упозорења током вожње. Ако се возите по граду и не користите навигацију јер већ знате пут, Google Maps ће вас и даље обавештавати о проблемима на траси. Ако испред вас настане гужва или се деси незгода, апликација ће вам послати обавештење.
Након тога, можете отворити нотификацију да сазнате више о инциденту и добијете оквирну процену кашњења. На тај начин возачи добијају прилику да промене руту и избегну саобраћајни колапс - без да уопште укључе навигацију.