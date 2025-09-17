ОВЕ ЈЕСЕНИ САМО ТРИ ЗНАКА ЋЕ ДОБРО НАПУНИТИ НОВЧАНИКЕ Астечки хороскоп предвиђа коме ће ово годишње доба бити магично
Универзум вам даје прилику, а само од вас зависи да ли ћете је искористити.
У срцу данашњег Мексика у претколумбовско време цветала је цивилизација Астека. Астечко царство била је конфедерација три града државе са бруталним ратницима који су славу царства проносили широм Јужне Америке.
Била је то најсофистициранија цивилизација која је имала напредан начин пољопривреде, систем бројева, календар, медицину и поезију, имали су свој облик астрологије. Стручњаци за астечку астрологију идентификовали су хороскоп са 12 знакова који симболички представљају дарове природе који утичу на живот појединца. Знакови нису подељени по датумима у месецима, а календар сваком знаку даје одређене дане тако да се знак одређују по дану рођења.
Крокодил
Јануар 4, 16, 18; фебруар 2, 14, 26; март 10, 22; април 3, 15, 27; мај 9, 21; јун 2, 14, 26; јул 8, 20; август 1, 13, 25; септембар 6, 18, 30; октобар 12, 24; новембар 5, 17, 29; децембар 11, 23.
У астечкој симболици крокодил је симбол знања, па људи рођени у овом знаку увек се ослањају на логику и разум. Имате брилијантне идеје и док је за једне посао стрес за вас је енергија која вас покреће. Ове јесени добићете прилику да своје планове претворите у стварност. Идеје које имате су прилично напредне могло би се рећи чак и луде, али ви знате сопствени потенцијал и не одустајете док не све што сте замислили не спроведете у дело. У октобру вас очекује сусрет са особом на високом положају која ће у потпуности разумети ваше визије и уз чију подршку ћете кренути у бизнис који ће вам донети позамашнуи своту новца на банковном рачуну. Прве ефекте овог посла и пун новчаник можете очекивати до краја године.
Јелен
Јануар 8, 20; фебруар 1, 6, 18; март 2, 14, 26; април 7, 19; мај 1, 13, 25; јун 6, 18, 30; јул 12, 24; август 5, 17, 29; септембар 10, 22; октобар 4, 16, 28; новембар 9, 21; децембар 3, 15, 27.
Маштате о престижној позицији у фирми, али сте превише стидљиви да своје замисли презентујете надређенима. Време је да се тргнете из сањарења и предузмете конкретне кораке. Имате све предуслове за огроман успех а једина кочница сте ви сами и ваше ниско самопоуздање. Време је да ослободите стега прошлости и да храбро закорачите у ову јесен после које ништа неће бити исто као раније. Ако успете да победите сопствене страхове ваша упорност ће вам помоћи да достигнете висине о којима сте до сада само сањали.
Трска
Јануар 10, 22; фебруар 8, 20; март 4, 16, 28; април 9, 21; мај 3, 15, 27; јун 8, 20; јул 2, 14, 26. август 7, 19, 31; септембар 12, 24; октобар 6, 18, 30; новембар 11, 23; децембар 5, 17, 29.
Рођени сте за велике ствари уколико успете да се прилагодите ситуацији у послу којим се бавите. Имате снажну енергију и утицај на људе, проблем вам је компромис на који не пристајете. Пристати на уступке није лоше, напротив то је одлика мудрих људи који знају како да дођу до свог циља. Ваш оптимизам је заразан и шта год да започнете људи ће вас пратити јер верују у вашу процену. Поштујте оне који су вам пружили руку подршке они ће умети то да цене и награде. Све у свему један веома важан животни период је пред вама, а само од вас зависи колико успеха ћете пожњети.