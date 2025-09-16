Не позајмљуј без уговора, не купуј на невиђено! АСТРОЛОШКИ АЛАРМ Не улажи новац ако си РОЂЕН НА ОВА 3 ДАТУМА Један аспект је баш НЕЗГОДАН, а ризик огроман
Хороскопски точак са упозорењима и означеним ризичним датумима за финансијске одлуке.
Три датума, један астролошки аларм: не улажи паре ако си рођен тада – ево зашто.
Ако си ових дана размишљао да уложиш паре у нешто „што обећава“, стани. Хороскоп за ову недељу шаље озбиљно упозорење – постоје три датума рођења код којих је финансијска интуиција тренутно потпуно замагљена. И то није класична астро-паника, већ конкретна анализа транзита који утичу на импулсивне одлуке и губитке.
Астролози упозоравају да су најугроженији они рођени:
– 9. април
– 23. јул
– 17. новембар
За ове датуме, Меркур и Нептун праве незгодан аспект који замагљује процену, појачава лаковерност и ствара илузију сигурности. Укратко – оно што ти данас делује као „сигурна инвестиција“, сутра може бити рупа без дна, пише Крстарица.
Шта конкретно да избегаваш?
– Улагање у криптовалуте без претходног знања
– Позајмљивање новца пријатељима без уговора
– Куповина „на невиђено“ – било да је стан, ауто или онлине курс
– Улазак у бизнис са људима које не познајеш довољно
Ако си рођен на један од ових датума, савет је јасан: сачекај. Не мораш да се повучеш из живота, али одложи све што има везе са новцем бар до краја месеца. Фокусирај се на оно што ти је познато, проверено и стабилно.
Како да препознаш да си под утицајем?
– Имаш осећај да мораш брзо да реагујеш
– Верујеш обећањима без доказа
– Осећаш се „као да ти је све јасно“, али не знаш објаснити зашто
Ово су класични сигнали да ти интуиција није у пуној снази. И то је океј – сви имамо периоде када нисмо у свом најбољем издању. Битно је да знаш кад да станеш.
Ако си рођен 9. априла, 23. јула или 17. новембра – не улажи новац ових дана. Сачекај да се астролошка магла разиђе. Твој новчаник ће ти бити захвалан.