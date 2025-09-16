heavy intensity rain
Не позајмљуј без уговора, не купуј на невиђено! АСТРОЛОШКИ АЛАРМ Не улажи новац ако си РОЂЕН НА ОВА 3 ДАТУМА Један аспект је баш НЕЗГОДАН, а ризик огроман

16.09.2025. 23:34 23:42
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
хороскоп
Фото: pexels.com

Хороскопски точак са упозорењима и означеним ризичним датумима за финансијске одлуке.

Три датума, један астролошки аларм: не улажи паре ако си рођен тада – ево зашто.

Ако си ових дана размишљао да уложиш паре у нешто „што обећава“, стани. Хороскоп за ову недељу шаље озбиљно упозорење – постоје три датума рођења код којих је финансијска интуиција тренутно потпуно замагљена. И то није класична астро-паника, већ конкретна анализа транзита који утичу на импулсивне одлуке и губитке.

Астролози упозоравају да су најугроженији они рођени:

– 9. април

– 23. јул

– 17. новембар

За ове датуме, Меркур и Нептун праве незгодан аспект који замагљује процену, појачава лаковерност и ствара илузију сигурности. Укратко – оно што ти данас делује као „сигурна инвестиција“, сутра може бити рупа без дна, пише Крстарица.

Шта конкретно да избегаваш?

– Улагање у криптовалуте без претходног знања

– Позајмљивање новца пријатељима без уговора

– Куповина „на невиђено“ – било да је стан, ауто или онлине курс

– Улазак у бизнис са људима које не познајеш довољно

Ако си рођен на један од ових датума, савет је јасан: сачекај. Не мораш да се повучеш из живота, али одложи све што има везе са новцем бар до краја месеца. Фокусирај се на оно што ти је познато, проверено и стабилно.

Како да препознаш да си под утицајем?
 

– Имаш осећај да мораш брзо да реагујеш

– Верујеш обећањима без доказа

– Осећаш се „као да ти је све јасно“, али не знаш објаснити зашто

Ово су класични сигнали да ти интуиција није у пуној снази. И то је океј – сви имамо периоде када нисмо у свом најбољем издању. Битно је да знаш кад да станеш.

Ако си рођен 9. априла, 23. јула или 17. новембра – не улажи новац ових дана. Сачекај да се астролошка магла разиђе. Твој новчаник ће ти бити захвалан.
 

Астро хороскоп знак хороскоп улагања позајмица
