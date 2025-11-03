overcast clouds
03.11.2025.
Нови Сад
МАЛИ АУСТРИЈСКИ РАЈ НАМ ЈЕ НА ДОХВАТ РУКЕ! Овај скривени град је прави драгуљ, а налази се на двадесетак минута од Беча

03.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Фото: youtube prinstcrin/anbax walks

Смештен свега неколико километара јужно од Беча, Медлинг је један од оних скривених драгуља који освајају срца оних који воле путовања пуна духа, културе и природне лепоте.

Иако често остаје у сенци свог великог суседа, овај градић одише посебном атмосфером – као да време у њему тече спорије, а сваки угао чува део прошлих векова.

Шетња његовим улицама је као повратак у неко романтично доба: уске калдрмисане стазе, пастелне куће с цветним прозорима, мирис кафе и звук црквених звона стварају слику савршену за све који траже бег од ужурбаности. Медлинг је град који не покушава да вас импресионира – он једноставно припада онима који умеју да осете. Од средњовековних здања и двораца, преко термалних извора, до модерних галерија и паркова, ово место носи душу која се не заборавља.

да
Фото: youtube prinstcrin/ anbax walks

У срцу природе и аристократског мира – раскошни паркови и дворци Медлинга

Медлинг је окружен зеленилом и брдима која су вековима била уточиште бечке аристократије. Најпознатији међу њима је Дворац Лицхтенстеин, бајковито здање с торњевима и мостовима које изгледа као да је сишло с илустрација старих романа. Његове терасе пружају поглед на долину која одузима дах, а у његовим одајама се и данас одржавају културне манифестације и концерти.

Град је препознатљив и по свом Курпарку, једном од најлепших паркова у Доњој Аустрији. У њему се спајају елеганција француских вртова и дивља лепота алпског пејзажа. Посетиоци могу уживати у шетњама уз језера, фонтане и скулптуре, док ваздух мирише на борове и цвеће. У пролеће и лето, парк се претвара у оазу боја и звукова, место где свака клупа прича своју причу.

да
Фото: youtube prinstcrin/ anbax walks

 

Традиција и шарм малог града су оно што привлачи туристе

Медлинг није само град историје, већ и живи мозаик културе и креативности. На главном тргу често се организују сајмови, улични концерти и изложбе уметника који стварају под инспирацијом планинског мира. Локални ресторани и кафићи одишу шармом старих времена, а на сваком кораку можете осетити онај препознатљиви аустријски баланс између уредности и топлине.

да
Фото: youtube prinstcrin/ anbax walks

Посебно се истиче Музеј Медлинг, смештен у згради из 14. века, који открива богату прошлост овог краја – од римских корена до савременог уметничког израза. Овде можете научити о старим занатима, локалним обичајима и познатим породицама које су обликовале град. Медлинг чува и посебан осећај заједништва – сваки пролазник, сваки осмех и сваки разговор носе ону искрену једноставност због које се туристи овде радо враћају.

Гастрономски рај и дух Беча на дохват руке 

да
Фото: youtube prinstcrin/anbax walks

Путовање у Медлинг није потпуно без уживања у његовим кулинарским чарима. Ресторани нуде јела припремљена по старим рецептима, од домаћих кобасица и гулаша, до савршено хрскавих шницли и бечких посластица. У винаријама које окружују град можете кушати најбоља вина Доње Аустрије – лагана, ароматична и савршена уз залазак сунца на тераси с погледом на винограде.

Близина Беча чини Медлинг идеалним избором за оне који желе мир, али и приступ свим благодатима метрополе. Само двадесетак минута вожње возом, и налазите се у срцу аустријске престонице – али кад се вратите у Медлинг, имате осећај да сте прешли границу између света буке и света тишине. То је његова магија – да вас умири, а истовремено инспирише.

Аустрија путовање путовање Европом град
Извор:
24 sedam/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
