ДА ЛИ ЈЕ ВАШ GMAIL НАЛОГ У ОПАСНОСТИ? Више од 180 милиона лозинки процурело КАКО ДА СПРЕЧИТЕ ХАКЕРЕ ДА ДОЂУ ДО ВАШИХ ПОДАТАКА
Време је да проверите безбедност свог Gmail налога.
Према најновијим подацима, више од 180 милиона лозинки процурело је на интернет, а Google саветује кориснике да одмах промене лозинку и укључе двофакторску верификацију.
Иако Google наводи да сам Gmail није хакован, милиони адреса које користе Gmail налоге нашли су се међу компромитованим подацима. Упозорење је стигло након што је безбедносни истраживач Трој Хант, оснивач сервиса Have I Been Pwned, објавио да је у најновијем таласу хаковања процурело више од 180 милиона корисничких лозинки.
Како проверити свој налог
Платформа Have I Been Pwned омогућава свима да провере да ли је њихова адреса е-поште била део неке познате базе хакованих налога. Довољно је да посетите сајт haveibeenpwned.com, унесете своју имејл адресу и одмах ћете сазнати да ли су ваши подаци компромитовани. Ако видите црвену ознаку, то значи да треба одмах променити лозинку.
Савети компаније Google
Google наводи да се не ради о директном нападу на Gmail, већ о базама података које садрже украдене лозинке са различитих сајтова. Ипак, компанија упозорава кориснике да не игноришу ову информацију и да предузму мере заштите.
Корисници се могу додатно заштитити укључивањем двостепене верификације и коришћењем passkey опције, која је сигурнија од класичних лозинки. Google такође саветује редовну промену лозинки, посебно ако су једноставне или коришћене на више сајтова.
Ако ваша лозинка спада у категорију слабих, најбоље је да је одмах замените сложенијом. На пример, лозинка „шифра“ може постати далеко безбеднија ако је напишете као „Š1fr@“.
Најпоузданији начин заштите остаје активирање двофакторске верификације. Ова опција спречава приступ налогу без додатне потврде преко другог уређаја, што значајно смањује ризик од крађе података.